טורנדו הרסני בצרפת: עשרות נפצעו ומאות בתים נהרסו

סופת טורנדו חריגה פקדה ביום שני את הכפר פומאס הקטן שבדרום-מערב צרפת, מדרום לעיר קרקסון, וגרמה להרס נרחב. על פי נתוני הרשויות המעודכנים, 39 בני אדם נפצעו בסופה, כאשר 15 מהם פונו לבתי חולים לטיפול רפואי ושניים נמצאים במצב קשה.

הסופה, שבה הגיעו מהירויות הרוח לכ-117 קילומטרים לשעה, גרמה לנזקים כבדים מאוד לתשתיות הכפר. הערכות ראשוניות מדברות על כ-300 בתים שנפגעו באופן ישיר - גגות נעקרו, קירות התמוטטו ורכוש רב הושמד. "חצי הכפר נהרס", כך תיאר תושב בשם פייר את היקף האסון בראיון לתקשורת המקומית.

פייר, שהיה עד לסופה, תיאר את הטורנדו כ"ארובה ענקית אדומה וצהובה" שהסתחררה באוויר. "יש טירה ענקית בכפר, ושליש ממנה קרס - למרות שמדובר באבנים שעמדו במקומן אלף שנה", הוסיף בהלם.

תושבת נוספת בשם שנטל תיארה את רגעי האימה: "שמעתי רעש עצום... ואז ראיתי הכול עף באוויר והגג שלי קרס מעל ראשי. לא נשאר לי בית, זה בטוח... פחדתי מאוד. חשבתי שזה הסוף, שזו השעה האחרונה שלי".

תושב אחר סיפר כי אשתו ההרה נפצעה כאשר ביתם התמוטט עליה במהלך הסופה. מצבה הרפואי של האישה לא פורסם.

למעלה מ-120 כוחות חירום נשלחו לאזור מיד לאחר האירוע, ביניהם צוותי כיבוי אש, פראמדיקים ומשטרה. הרשויות המקומיות דיווחו כי כ-2,800 בתים ב-10 כפרים באזור נותרו ללא חשמל עקב הנזק לתשתיות החשמל.

אמנואל פלנטייה-למרשאן, סגנית הנציבות המקומית, מסרה לתקשורת הצרפתית כי לא ידוע על נעדרים, והורידה את מספר הנפגעים מ-41 ל-39 לאחר בדיקה מדויקת יותר של הנתונים.

מזג האוויר הקיצוני השפיע גם על אירועים נוספים באזור. מרוץ האופניים המפורסם "וואלטה א-אספניה" נאלץ לבטל את השלב השלישי שלו, שהתקיים באזור אוד שבדרום-מערב צרפת, לאחר שסערת ברד כבדה אילצה את הרוכבים לחפש מחסה כ-15 קילומטרים לפני קו הסיום.

הרשויות הצרפתיות הוציאו התראת מזג אוויר כתומה (דרגה שנייה מתוך שלוש) לאזורים נרחבים בדרום-מערב המדינה, עם אזהרות מפני סופות רעמים נוספות, הפסקות חשמל והפרעות בתחבורה. בנמלי התעופה בבורדו, מרסיי, ניס, טולוז וצפון פריז דווח על עיכובים וביטולי טיסות.

על פי שירות המזג האוויר הלאומי של צרפת, Météo-France, המדינה חווה בממוצע מספר עשרות טורנדואים מדי שנה. האירוע הנוכחי מגיע לאחר קיץ של גלי חום חריגים ושריפות יער נרחבות בצרפת, כאשר אזור דרום-מערב המדינה נפגע במיוחד בשריפה שהחריבה כ-42,000 הקטרים - אחת השריפות הגדולות ביותר מאז מלחמת העולם השנייה.