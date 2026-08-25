ביקורת חריפה מופנית לאחרונה כלפי מוזיאון הערבים-אמריקנים בעיר דירבורן שבמדינת מישיגן, מוסד המקבל מימון ממשלתי, בשל תכנים פרו-פלסטיניים המוצגים בו ובשל האופן המעוות שבו הוא מתייחס למדינת ישראל ולטבח הנורא שביצע ארגון החמאס הרצחני ביום שמחת תורה.

על פי דיווח שפורסם ברשת פוקס ניוז, חלקים נרחבים במוזיאון מוקדשים ליצירות המאשימות את מדינת ישראל ב"כיבוש" וב"אפרטהייד", ומייחסות לה פגיעה באזרחים ומניעת צרכים בסיסיים מפלסטינים. בחנות המזכרות של המוזיאון מוצעים למכירה מוצרים שונים בעלי מוטיבים פלסטיניים, ובהם מגנטים למקרר, מחזיקי מפתחות בצורת מפה, כאפיות וספרי צביעה לילדים העוסקים במה שמכונה "מורשת פלסטינית".

סערה נוספת צפויה להתעורר סביב אירוע המתוכנן להתקיים במוזיאון לפני יום השנה ה-25 לפיגועי הטרור הנוראים של 11 בספטמבר. באותו אירוע מתוכנן המוזיאון להקרין את הסרט "Seeds for Liberation", אשר לפי התיאור המובא בדיווח מציג את הטבח האכזרי שביצע ארגון החמאס ביום שמחת תורה כחלק מ"מאבק" פלסטיני לגיטימי הנמשך כביכול עשרות שנים.

במקביל, נשמעת ביקורת גם על האופן שבו המוזיאון בוחר לעסוק בפיגועי הטרור של 11 בספטמבר. באחת התצוגות נכתב כי הקהילה הערבית-אמריקנית "סבלה פעמיים" בעקבות הפיגועים – הן מהמתקפה עצמה והן מהיחס שהופנה כלפיה לאחר מכן. המוזיאון מקיים לאורך השנים אירועים שונים העוסקים באפליה לכאורה ובצעדי רשויות האכיפה נגד ערבים ומוסלמים בעקבות הפיגועים.

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המוזיאון, שהוקם בשנת תשס"ה (2005), הוא מוסד עצמאי המחזיק בשותפות רשמית עם מכון הסמית'סוניאן הממשלתי, וקיבל לאורך השנים מאות אלפי דולרים במענקים ממשלתיים. המוזיאון ומכון הסמית'סוניאן לא השיבו לבקשת רשת פוקס ניוז למתן תגובה.