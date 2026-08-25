קואליציה רחבה של בעלי מכולות ואנשי עסקים בניו יורק הגישה תביעה משפטית נגד ראש העיר זוהראן ממדאני ועיריית ניו יורק, בעקבות תוכנית עירונית להקמת חמש חנויות מכולת בבעלות ממשלתית שיציעו מוצרי מזון בסיסיים במחירים מוזלים באמצעות סבסוד ממשלתי. התביעה מעוררת דיון ציבורי נרחב בשאלת התחרות ההוגנת בין גופים ממשלתיים לבין עסקים פרטיים.

בראש התובעים עומד איש העסקים החרדי דובי הוניג, אשר כאיש עסקים ותיק מביע התנגדות נחרצת לשיטה זו של ראש העיר. הקואליציה העסקית הרב-תרבותית, המייצגת מאות בעלי מכולות קטנות ברחבי העיר, טוענת כי החנויות המסובסדות יפגעו שלא כדין בעסקים קטנים ובחנויות מכולת בבעלות מיעוטים. התובעים מציינים כי גורמים רשמיים לא ערכו הערכה מקיפה של ההשפעה הצפויה על העסקים המקומיים לפני קביעת מיקומי החנויות המתוכננות.

המיקום הראשון מתוכנן להיפתח בברונקס בשנת 2027. המקרה מצטרף לשורה של אתגרים משפטיים נוספים שמתמודד עמם ראש העיר בנוגע למדיניותו הכלכלית, ובכלל זה הצעות למיסוי על דירות משנה והקפאת שכר דירה.

הוניג העלה שאלה מהותית: "האם ראוי לאפשר לחנויות ממשלתיות, הממומנות מכספי משלמי המסים, להתחרות באופן ישיר מול מרכולים בבעלות פרטית שכבר נושאים בנטל כבד של שכר דירה, ארנונה, שכר עובדים, ביטוח והוצאות תפעול נוספות רבות?".

התביעה כבר משכה תשומת לב תקשורתית רחבה, לרבות ברשת פוקס ניוז ובכלי תקשורת מרכזיים נוספים, מאחר שהיא מעלה שאלות עקרוניות החורגות מעבר לנושא המכולות עצמו.

בתגובתו כתב הוניג: "מרכולים שכונתיים רבים הם עסקים בבעלות מהגרים ומיעוטים שהשקיעו עשרות שנים בקהילות שלהם, יצרו מקומות עבודה ופועלים בשולי רווח צרים. אם מתחרים בתמיכה ממשלתית יקבלו יתרונות שאין לעסקים פרטיים, מגרש המשחקים כבר אינו שוויוני."