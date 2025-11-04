בכיר בעולם הביזנס החרדי-אמריקני מונה באופן אישי על ידי שר הבריאות בוב קנדי לכהן כחבר בוועדת מחקר לפתרון מחלות חשוכות מרפא | דובי הוניג אמר ל'כיכר השבת': "זוהי זכות גדולה יוצאת דופן להתמנות על ידי המזכיר רוברט פ. קנדי ג'וניור לשרת בוועדת ההערכה של יוזמה לאומית פורצת דרך זו" (בעולם)
דובי הוניג, עסקן חרדי שמעורב היטב בעולם החרדי בניו יורק - ולא פחות מכך בפוליטיקה המקומית, מגולל בשיחה מלייקווד עם 'בבלי' את תמונת המצב בשעות אלו | הטעויות שעשו המתמודדים נגד ממדאני, ולמה קואומו הוא ממש לא מה שהיהדות החרדית צריכה | "קואומו פגע בחרדים מאוד בתקופת הקורונה", אמר לנו הוניג, ומותיר תקווה שהמצב לא יהיה גרוע כפי שהדברים מוצגים (העולם החרדי)
סערה פרצה בארה"ב לאחר ששר הבריאות אמר ששיעור האוטיזם בקרב ילדים שנימולו גבוה יותר משאר האוכלוסייה | למרות שהבהיר כי התכוון לכך שהשימוש באקמול בקרב ילדים הוא הגורם האפשרי לאוטיזם ולא ברית המילה עצמה, הקולות לא שככו עד שבכיר חרדי שוחח עם השר שאישר זאת בקולו (חרדים)
בעוד שישראל מתאבלת על האובדן הטרגי של חמישה חיילים מיחידת נצח יהודה ביום שלישי האחרון ומתפללת לרפואתם של 14 פצועים נוספים, הגיע הזמן לעצור ולהתמודד עם אמת כואבת: ישנו מאמץ מתמשך מצד גורמים מסוימים ליצור דימוי שלפיו החרדים הם זרים במאבק על הישרדותה של ישראל. זהו שקר – והוא גם מסוכן (חרדים, דעה)
סיפור מזעזע טלטל את הקהילה היהודית האורתודוקסית בניו יורק: יצחק (איגור) אלישיב, תושב אהוב מהצד המערבי של מנהטן, נרצח באכזריות במהלך חופשה בטורקיה | לאחר מאמצים חובקי עולם, הסכימו הרשויות הטורקיות לשחרר את הגופה לקבורה, אפילו ארדואן שיגר הודעת תנחומים (חדשות, חרדים)
הלשכה היהודית האורתודוקסית פתחה שלוחה חדשה בפולין, במטרה בין השאר לקדם אלטרנטיבה איכותית לאוכל כשר למהדרין בעקבות החרם הטורקי על ישראל | בפגישה עם שר המסחר של פולין נחתמו הסכמים לנוכחות של הארגון החרדי על אדמת פולין (חדשות)