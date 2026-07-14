כבוד: בכיר חרדי מונה על ידי שר הבריאות האמריקני לכהן בוועדה ממשלתית

משרד הבריאות של ארצות הברית הודיע על מינויו של דובי הוניג, מייסד ומנכ"ל לשכת המסחר היהודית-אורתודוקסית, כחבר בוועדת ההערכה הרשמית של אתגר טכנולוגי לאומי חדש המשלב בינה מלאכותית.

הוניג יצטרף לשורה של מנהיגים מהממשל, ממערכת הבריאות, מהאקדמיה ומתעשיית הטכנולוגיה, במטרה לבחון ולהעריך פתרונות דיגיטליים מתקדמים להתמודדות עם מחלות סמויות וכרוניות מורכבות.

"זוהי זכות גדולה יוצאת דופן להתמנות על ידי המזכיר רוברט פ. קנאדי ג'וניור לשרת בוועדת ההערכה של יוזמה לאומית פורצת דרך זו", מסר הוניג בעקבות המינוי הממשלתי הרשמי.

"אני מצפה לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם המזכיר קנדי, משרד הבריאות, המכונים הלאומיים לבריאות ומנהיגים ברחבי הממשל, האקדמיה, מערכת הבריאות והטכנולוגיה כדי לסייע בהובלת עידן חדש של חדשנות מונעת בינה מלאכותית עבור מערכת הבריאות האמריקאית. יחד, יש לנו הזדמנות לעצב את עתיד טכנולוגיית הבריאות בארצות הברית, לייעל את מערכת הבריאות שלנו ולקדם פתרונות חדשניים שישפרו את תוצאות הטיפול בחולים ברחבי משרד הבריאות ושירותי האנוש. זה כולל האצת אבחונים מוקדמים יותר, שיפור הטיפול במחלת הליים ובמחלות סמויות אחרות, ופיתוח פתרונות שישפרו ויצילו חיים עבור הדורות הבאים", הוסיף הוניג בשיחה עם 'כיכר השבת'.

היוזמה הלאומית הרחבה של משרד הבריאות האמריקאי מתמקדת במחלת הליים, תסמונת אלפא-גל ולונג קוביד, ומקצה תקציב כולל של עד שניים וחצי מיליון דולרים לטובת מציאת פתרונות רפואיים.

במרכז התוכנית עומד אתגר טכנולוגי נושא פרסים המציע פרס כספי של עד שני מיליון דולרים, מתוכם מיליון דולר כפרס ראשון, בשיתוף פעולה עם המכונים הלאומיים לבריאות וגופים פדרליים נוספים.

הגשת המועמדויות לשלב הראשון של האתגר הטכנולוגי צפויה להסתיים בתוך זמן קצר, כאשר המשתתפים יתבקשו להשתמש בנתונים ממשלתיים פתוחים ובבינה מלאכותית לצורך שיפור האבחון הרפואי.

התוכנית שואבת השראה ממודלים מהירים של שיתוף פעולה בין המגזר הציבורי לפרטי, במטרה לגבש כלים מעשיים ואבות-טיפוס טכנולוגיים בתוך חודשים ספורים בלבד לטובת ציבור החולים.