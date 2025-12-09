בכיר בעולם הביזנס החרדי-אמריקני מונה באופן אישי על ידי שר הבריאות בוב קנדי לכהן כחבר בוועדת מחקר לפתרון מחלות חשוכות מרפא | דובי הוניג אמר ל'כיכר השבת': "זוהי זכות גדולה יוצאת דופן להתמנות על ידי המזכיר רוברט פ. קנדי ג'וניור לשרת בוועדת ההערכה של יוזמה לאומית פורצת דרך זו" (בעולם)
ממשל טראמפ השיק יוזמה חדשה בשווי מיליארד דולר, ופתח את האירוע בתצוגת כוח לא שגרתית בשדה התעופה רונלד רייגן | שר הבריאות האמריקאי, רוברט קנדי ג'וניור, תועד כשהוא מבצע עשרים עליות מתח ברצף, לעיני הנוכחים שספרו בקול כל עלייה (בעולם)