בכיר בעולם הביזנס החרדי-אמריקני מונה באופן אישי על ידי שר הבריאות בוב קנדי לכהן כחבר בוועדת מחקר לפתרון מחלות חשוכות מרפא | דובי הוניג אמר ל'כיכר השבת': "זוהי זכות גדולה יוצאת דופן להתמנות על ידי המזכיר רוברט פ. קנדי ג'וניור לשרת בוועדת ההערכה של יוזמה לאומית פורצת דרך זו" (בעולם)
סיפור מזעזע טלטל את הקהילה היהודית האורתודוקסית בניו יורק: יצחק (איגור) אלישיב, תושב אהוב מהצד המערבי של מנהטן, נרצח באכזריות במהלך חופשה בטורקיה | לאחר מאמצים חובקי עולם, הסכימו הרשויות הטורקיות לשחרר את הגופה לקבורה, אפילו ארדואן שיגר הודעת תנחומים (חדשות, חרדים)