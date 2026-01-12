ישראל נכנסת ליממה קשה במיוחד מבחינת מזג האוויר. בשירות המטאורלוגי פרסמו אזהרה אדומה, בשל הרוחות העזות שיפקדו את ארצנו ובשל ההצפות הצפויות והשיטפונות בשומרון ובמדבר יהודה | ברשות שדות התעופה עדכנו, כי בשל מזג האוויר ייתכנו עיכובים בהמראות ובנחיתות הלילה ובשעות הבוקר (אקטואליה)
מזג אוויר חורפי קיצוני גרם היום לשיבושים נרחבים בתנועת הטיסות, הרכבות והכבישים בהולנד, כאשר מאות טיסות בוטלו וכל תנועת הרכבות באזור אמסטרדם הושבתה לחלוטין | נמל התעופה סכיפהול באמסטרדם, מהעמוסים באירופה, ביטל עד כה כמעט 2,600 טיסות תוך ימים אחדים (תעופה)
בחופי פורטוגל תועדה בימים האחרונים תופעה מרהיבה ומוזרה שכונתה "ענן צונאמי" – תצורת ענן אופקית ענקית, כהה וסוערת שנראתה כאילו היא מתקרבת מהים כגל אדיר | התושבים שאינם רגילים למראה היו סבורים כי מדובר בצונאמי ענק שישטוף את החופים (חדשות, בעולם)
אמנם גל הקור שהיה אמור להתחיל ביום חמישי - נדחה לשבת בבוקר, אך כעת גם הוא קיבל שם בישראל, על ידי השירות המטאורולוגי בישראל, קפריסין ויוון | ומה הסיכוי שבאמת ירושלים תיצבע בלבן? | כל הפרטים (חדשות בארץ)