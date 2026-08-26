מרדף משטרתי שהתרחש הלילה (בין יום ג' ליום ד') בירושלים הסתיים בטרגדיה, כאשר חשוד בגניבת רכב נפטר מפצעיו בבית החולים לאחר שהתנגש בעמוד בצומת א-טור. האירוע החל כאשר התקבל דיווח במוקד המשטרה על רכב שנגנב בשכונת קטמון שבירושלים.

צוותי משטרה ממחוז ירושלים, שכללו שוטרים מתחנות מוריה, לב הבירה ושלם, יצאו לסריקות באזור. במהלך הסריקות זיהו השוטרים את הרכב הגנוב בנסיעה והחלו בפעולות לעצירתו. זהותו של החשוד טרם נקבעה, והמשטרה ממשיכה בחקירת הנסיבות.

כאשר ניסו השוטרים לעצור את הרכב, סירב הנהג החשוד להישמע להוראותיהם והחל בנסיעה מסוכנת שסיכנה את חיי השוטרים ומשתמשי הדרך. במהלך הבריחה נסע החשוד בניגוד לכיוון התנועה, תוך יצירת סכנה ממשית לעוברי אורח.

לנוכח הסכנה הממשית והעובדה שהחשוד לא נענה לקריאות לעצור, ביצעו השוטרים ירי ממוקד לעבר גלגלי הרכב במטרה לעצור את המנוסה. עם זאת, גם לאחר הירי המשיך החשוד בנסיעתו ולא עצר.

בסופו של דבר ביצע החשוד תאונה עצמית בצומת א-טור, כאשר הרכב התנגש בעמוד וכן ברכב פרטי שנסע באזור. כתוצאה מהתאונה נפצעו שוטר ואזרח במקום באורח קל, ושניהם פונו לקבלת טיפול רפואי.

החשוד עצמו פונה מהזירה במצב אנוש תוך ביצוע פעולות החייאה על ידי צוותי ההצלה, אך גורמי הרפואה בבית החולים נאלצו לקבוע את מותו.