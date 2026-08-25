( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בית משפט השלום בירושלים האריך היום (יום ג') את מעצרו של החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון ז"ל בן השבע ובפציעתו החמורה של בן דודו בן הארבע בבית שמש. החשוד, ליאל איפרגן בן ה-26 מבית שמש, יישאר במעצר עד ליום 3 בספטמבר 2026, כך נקבע לבקשת חוקרי היחידה המרכזית של מחוז ירושלים המובילים את החקירה.

במקביל לחקירה, מתגלים פרטים מדאיגים ביותר על אזהרות שלא זכו לתשומת לב מספקת בימים שקדמו לאירוע הטראגי. על פי דיווח של כתב Ynet לירן תמרי, בני משפחתו של החשוד פנו לקופת החולים ימים בודדים לפני האסון וביקשו שפסיכיאטר יבדוק אותו באופן דחוף. לפי טענת המשפחה, בקופת החולים השיבו להם כי אין חשש למסוכנות מיידית, והמועד הקרוב ביותר לבדיקה פסיכיאטרית נקבע רק לחודש דצמבר השנה - חודשים רבים לאחר הפנייה הדחופה. כך על פי הדיווח. עוד התברר כי לפני מספר שנים אושפז החשוד במוסד פסיכיאטרי, אולם שוחרר לאחר שהגורמים המקצועיים קבעו שאינו מהווה סכנה לעצמו או לסביבתו.

הזירה המזוויעה ( צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90 )

חשד מתגבר: המעשה בוצע תחת השפעת חומרים מסוכנים

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במהלך הדיונים והחקירה המתקיימת בימים אלה, מתגלים פרטים קשים על נסיבות האירוע. במשטרה מתחזק החשד שאיפרגן ביצע את המעשה הנורא כאשר היה נתון תחת השפעת חומרים מסוכנים, כך על פי דיווח ב-i24NEWS.

בעקבות בקשת סניגוריו לשלוח אותו להערכה פסיכיאטרית במהלך תקופת המעצר, נערכה בדיקה ראשונית שקבעה כי החשוד כשיר להישאר במעצר. החקירה ממשיכה להתמקד בניסיון להבין את המניע שהוביל לפגיעה הקטלנית בילדים.

האסון הקשה אירע בשבוע שעבר בדירה בעיר בית שמש. הילד הלל מרדכי דדון ז"ל הובא לבית בשעה שמשפחתו הכינה עבורו מסיבת הפתעה, ובן דודו בן הארבע הגיע למקום כדי לשחק איתו. אביו של אחד הילדים הוא שגילה מאוחר יותר את המחזה הקשה, כאשר ראה את שני הילדים דקורים ומדממים בתוך בריכה מתנפחת בחצר.

האב מיהר להוציאם, אך כוחות הרפואה נאלצו לקבוע את פטירתו של הלל ז"ל, בעוד בן דודו פונה במצב אנוש. מצבו של בן הדוד השתפר מאז בבית החולים ומוגדר כעת כבינוני, ולאחרונה אף שוחרר לביתו לאחר ניתוח מורכב.

החשוד, עם אזיקים ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

תמונת המאורע: הגיע, שוחח ועזב - ואז שב לדקור

מממצאי חקירת המשטרה עולה כי החשוד הגיע לסביבת הדירה שבועות או שעות ספורות לפני המקרה, וניהל שיחה קצרה עם בעל הבית. לאחר מכן חזר לביתו, וכעבור מספר שעות שב למקום, הבחין בילדים וביצע את הדקירות הקטלניות.

רפ"ק גיה אברהמי, סגן ראש מפלג תשאול בימ"ר ירושלים, מסר: "הגענו לזירה קשה מאוד, בה מצא את מותו ילד קטן בזמן ששיחק בבריכה. בשלב הזה אנחנו ממקדים את פעולות החקירה על מנת להבין מה בדיוק היה המניע של החשוד ומה הוביל אותו לפגיעה בילדים".

שוטרי ימ"ר ירושלים עצרו את החשוד זמן קצר לאחר מכן בסמוך למקום האירוע. החקירה נמשכת במטרה להשלים את גיבוש ראיות האישום, כאשר השאלות המטרידות בנוגע לכשלים במערכת הבריאות הנפשית עולות בחדות.