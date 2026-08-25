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נהגת נסעה ב-146 קמ"ש במקום 90

נעלמים ונמצאים: האכיפה המתקדמת של משטרת התנועה

שוטרי ימת"א שרון פעלו בחודשי הקיץ באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לאיתור ועצירת נהגים המבצעים עבירות מסוכנות • נהגת שנסעה במהירות 146 קמ"ש נפסל רישיונה ל-30 יום

פעילות המשטרה בכבישים וסינק מרפ"ק ישי בן עוזרי, מפקד ימת"א שרון
פעילות המשטרה בכבישים וסינק מרפ"ק ישי בן עוזרי, מפקד ימת"א שרון| צילום: צילום: דוברות המשטרה

בפעילות אכיפה מוגברת שנמשכה לאורך חודשי הקיץ, פעלו שוטרי משטרת התנועה הארצית מיחידת ימת"א שרון נגד עבירות תנועה המסכנות חיי אדם, במטרה להבטיח שכל נהג וכל משפחה יגיעו לביתם בשלום.

הפעילות התבצעה במסגרת מאמץ ארצי רחב היקף, בשיתוף פעולה בין יחידות משטרה שונות. האכיפה בוצעה בצירי תנועה מרכזיים ובמוקדי סיכון מוכרים, תוך שילוב של נוכחות פיזית בשטח לצד שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

במהלך הפעילות תועדו נהגים בזמן אמת תוך כדי ביצוע עבירות תנועה חמורות, ושוטרי ימת"א שרון פעלו באופן מיידי להפסקת הסיכון ולעצירת הנהגים.

בין המקרים שתועדו: נהג משאית במשקל העולה על 10 טון שנכנס לצומת מהנתיב השמאלי בניגוד לחוק ובאופן מסוכן. הנהג קיבל דו"ח בסכום של 500 שקלים ו-4 נקודות ברישיונו.

במקרה נוסף, נהגת נתפסה כשהיא נוסעת במהירות מופרזת של 146 קילומטר לשעה, כאשר המהירות המותרת במקום עומדת על 90 קילומטר לשעה בלבד. רישיון הנהיגה שלה נפסל לתקופה של 30 ימים.

פעילות המשטרה (צילום: דוברות המשטרה)
פעילות המשטרה (צילום: דוברות המשטרה)
פעילות המשטרה (צילום: דוברות המשטרה)
פעילות המשטרה (צילום: דוברות המשטרה)
משטרת התנועהעבירות תנועהאכיפה דיגיטלית

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