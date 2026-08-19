משטרת ירושלים פתחה אמש (יום רביעי) בחקירה מקיפה בעקבות אירוע מדאיג שהתרחש בשכונת רמת אשכול, לאחר שפעוטה כבת שנתיים אותרה כשעל גופה סימני חבלה.

האירוע החל כאשר הורי הפעוטה פנו למוקד המשטרה ודיווחו בדאגה רבה כי בתם הקטנה נעלמה מהבית, ככל הנראה במשך כחצי שעה. ההורים יצאו לחפש את בתם ברחובות הסמוכים, ולאחר זמן מה מצאו אותה משוטטת בשכונה. אולם למרבה הצער, הם גילו על גופה של הילדה סימני חבלה ברורים, דבר שהעלה חשש מיידי שהיא נפגעה במהלך היעדרותה.

בעקבות הדיווח, הוזעקו למקום צוותי רפואה וכוחות משטרה מתחנת לב הבירה. אנשי הרפואה העניקו לפעוטה טיפול ראשוני במקום, ולאחר מכן פינו אותה לבית החולים להמשך בדיקות וטיפול. מצבה הרפואי הוגדר כקל, ברוך השם.

במקביל לטיפול הרפואי, פתחו השוטרים בפעולות חקירה נמרצות. הם ערכו תחקור ראשוני של ההורים, אספו עדויות מאנשים שהיו באזור, וסרקו את המקום שבו נמצאה הפעוטה, במטרה לשחזר את רצף האירועים ולברר מה אירע בדיוק באותן דקות קשות.

במהלך הפעילות המשטרתית בשטח, אותר בסמוך למקום קטין כבן 11, תושב ירושלים, שלפי החשד הראשוני קשור למעשה. מאחר שהקטין נמצא מתחת לגיל האחריות הפלילית, הוא עוכב על ידי השוטרים ונלקח לחקירה בתחנת המשטרה בליווי אמו, בהתאם להוראות הדין החלות על חקירת קטינים.

חוקרי תחנת לב הבירה ממשיכים לבדוק את נסיבות המקרה, במטרה להבהיר מה בדיוק התרחש בזמן שהפעוטה הייתה מחוץ לביתה, כיצד נגרמו הפציעות לה, ומה היה מעורבותו של הקטין באירוע.