ההפגנה נגד האדמו"ר | צילום: צילום: Doovidl

ההפגנה נגד האדמו"ר - צילום: Doovidl

ההפגנה נגד האדמו"ר | צילום: צילום: Doovidl

ההפגנה נגד האדמו"ר - צילום: Doovidl

ההפגנה נגד האדמו"ר | צילום: צילום: Doovidl

ההפגנה נגד האדמו"ר - צילום: Doovidl

ההפגנה נגד האדמו"ר | צילום: צילום: Doovidl

ההפגנה נגד האדמו"ר - צילום: Doovidl

מוקדם יותר פרצה מהומה קשה ברחוב אבינועם ילין בירושלים, כאשר האדמו"ר מקרלין הגיע לבית מדרשו כדי להשתתף בשמחת בר המצווה לנכדו.

קבוצת מפגינים, שמנתה עשרות אנשים, התכנסה מחוץ לבית המדרש וקראה לעבר האדמו"ר קריאות קשות וחריפות, ביניהן "שוחט" ו"צא טמא". בהמשך ניסו המפגינים למנוע מהאדמו"ר לעזוב את המקום.

המצב הידרדר במהירות והפך לעימותים פיזיים אלימים בין חסידי קרלין לבין המפגינים. במקום התפתחה מהומה גדולה שהסתיימה בפציעתם של מספר אנשים.

לפחות אחד מהפצועים פונה לבית החולים לקבלת טיפול רפואי.

על פי הדיווחים, המחאה נגד האדמו"ר נובעת מתמיכתו בחוק הגיוס.