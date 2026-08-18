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מהומה בירושלים

עימותים אלימים בשמחת בר מצווה בקרלין

מהומה קשה פרצה מוקדם יותר בכניסה לבית המדרש בירושלים בעת שהאדמו"ר מקרלין הגיע לשמחת בר המצווה של נכדו • מפגינים קראו קריאות קשות ומנעו ממנו לצאת • העימותים הסתיימו בפצועים

ההפגנה נגד האדמו"ר
ההפגנה נגד האדמו"ר| צילום: צילום: Doovidl
ההפגנה נגד האדמו"ר
ההפגנה נגד האדמו"ר| צילום: צילום: Doovidl
ההפגנה נגד האדמו"ר
ההפגנה נגד האדמו"ר| צילום: צילום: Doovidl
ההפגנה נגד האדמו"ר
ההפגנה נגד האדמו"ר| צילום: צילום: Doovidl

מוקדם יותר פרצה מהומה קשה ברחוב אבינועם ילין בירושלים, כאשר האדמו"ר מקרלין הגיע לבית מדרשו כדי להשתתף בשמחת בר המצווה לנכדו.

קבוצת מפגינים, שמנתה עשרות אנשים, התכנסה מחוץ לבית המדרש וקראה לעבר האדמו"ר קריאות קשות וחריפות, ביניהן "שוחט" ו"צא טמא". בהמשך ניסו המפגינים למנוע מהאדמו"ר לעזוב את המקום.

המצב הידרדר במהירות והפך לעימותים פיזיים אלימים בין חסידי קרלין לבין המפגינים. במקום התפתחה מהומה גדולה שהסתיימה בפציעתם של מספר אנשים.

לפחות אחד מהפצועים פונה לבית החולים לקבלת טיפול רפואי.

על פי הדיווחים, המחאה נגד האדמו"ר נובעת מתמיכתו ב.

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