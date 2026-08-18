( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

חוקרי היחידה המרכזית שרון במחוז מרכז עצרו אתמול ובבוקר (יום שלישי) ארבעה חשודים נוספים במסגרת חקירת מותו של אלדר יצחק דיין ז"ל, צעיר בן 23 מדימונה שגופתו נמצאה לפני מספר שבועות. החשודים נעצרו בחשד להיותם מעורבים בקטטה אלימה שהתרחשה זמן קצר לפני היעלמותו ומותו של הנפטר.

ארבעת החשודים שנעצרו כעת נחקרו כבר בעבר במשטרת פתח תקווה בעניין אותה קטטה, אך שוחררו אז. כעת, לאור התקדמות החקירה וממצאים נוספים שהתגלו, החליטו חוקרי ימ"ר שרון לעצור אותם מחדש. החשודים הובאו היום בפני בית המשפט, שם עתרה המשטרה להארכת מעצרם לצורכי החקירה. במקביל לכך, שני חבריו של אלדר דיין ז"ל - עומרי פרץ ומקסים ברברמן - עודם עצורים בחשד למעורבות ישירה במותו. השניים שהו עם הנפטר ביום היעלמותו, ה-25 ביולי האחרון, ובמהלך חקירתם מסרו גרסאות שונות ומנוגדות זו לזו אודות מה שאירע באותו יום. על פי הפרטים שהתגלו בחקירה, במהלך שהייתם במרכז הארץ פרצה קטטה אלימה באזור הוד השרון ופארק הירקון בין שלושת הצעירים לבין חמישה צעירים אחרים. במהלך העימות, כך עולה מחומר החקירה, ניסה אחד מהחברים לדרוס את הצעירים האחרים ברכבו של דיין ז"ל, ובמהלך כך נגרם נזק לשמשה הקדמית של הרכב. לאחר מכן ברחו השלושה לתחנת דלק באזור פתח תקווה, שם נטשו את הרכב והסירו ממנו את לוחיות הרישוי.

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

בשלב זה נפרדו דרכיהם של השלושה: שני החברים נסעו בתחבורה ציבורית חזרה לדימונה, בעוד שאלדר דיין ז"ל נעלם ללא עקבות. גופתו התגלתה מספר שבועות מאוחר יותר בשטח פתוח סמוך לכביש 40, כשהיא במצב של ריקבון מתקדם.

דובר משטרת ישראל מסר הבוקר: "בשלב זה עצורים במסגרת החקירה שישה חשודים בסך הכול: ארבעה בחשד למעורבות בקטטה שקדמה למותו ושניים בחשד למעורבות במותו. החקירה נמשכת במטרה להגיע לחקר האמת ולברר את מכלול הנסיבות שקדמו למותו של אלדר דיין ז"ל".