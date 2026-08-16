במשך למעלה מ-2 עשורים, הוצגו שני הצדדים בגבעת הישיבה כ"אלימים" במידה שווה. היו לכך סיבות, ותרמו לכך יח"צנים מוכשרים. היום, ולפני מספר חודשים עם פרסום פסק חשין הדרמטי - הצדק יוצא לאור עם כתב אישום חריף במיוחד אותו הטיחה השופטת יהודית שבח בעמותת מסורת התורה, פלג המחבלים והעמוד בראשה.

השופטת תולה את כל האלימות בצד אחד, מאשררת את הפסיקה הדרמטית של הבורר דוד חשין ומשיתה היטל כספי נוסף בסך 75 אלף ש"ח על המחבלים כהוצאות שכר הטרחה של נשיא ישיבת פוניבז' הגר"א כהנמן.

הערב אנו גם חושפים ציטוט שנאמר על ידי השופטת יהודית שבח לפני מספר חודשים בנוכחות ראש ישיבת אם הישיבות הגר"ש מרקוביץ' וגיסו נשיא ישיבת פוניבז' הגר"א כהנמן - ציטוט שלאור פסיקתה המהדהדת, מקבל היום משנה תוקף, רגע לפני שהגר"ש פוניבז' פונה לבג"ץ.

כל הפרטים, הציטוטים. ההשלכות המשפטיות והמשמעויות - בהרחבה רבה במהדורת מעייריב שלפניכם, וגם; אלו חלקים מהפסיקה בלתי ניתנים לעיכוב ע"י בג"ץ? צפו במהדורה וגלו.

צדק פואטי

גבולות חופש הביטוי בעיתונות החרדית קיבלו השבוע הגדרה משפטית חדה ומחייבת, כשבית משפט השלום בירושלים הטיח ביקורת חריפה כלפי ביטאון הסיעה המרכזית באגודת ישראל עיתון 'המודיע' בגין כתבה שהכפישה ארבעה תושבים מהמגזר הליטאי תושבי היישוב מעלה עמוס.

צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם, עם כל הפרטים וגובה התשלום אותו תיאלץ לשלם מערכת המודיע היישר לכיסם של ארבעת הליטאים ממעלה עמוס.

אלול בעולם הישיבות הקטנות

הקהילה החרדית בטבריה מוסיפה להתפתח עם מספר קהילות ליטאיות, ספרדיות וחסידיות. בשבוע שעבר חשף כתבנו חיים רוזנבוים על התפתחות משמעותית של קהילת צאנז בטבריה - שפתחה בזמן אלול הנוכחי את הישיבה קטנה הראשונה של צאנז בעיר - 14 שנים אחרי ייסוד הקהילה על ידי האדמו"ר מצאנז.

בתוך כך, אתר בבלי חשף בסוף השבוע שעבר על מינוי דרמטי במיוחד בישיבת אור שמואל - אחת הישיבות קטנות הליטאיות הוותיקות והמובילות בירושלים. מדובר על הגאון רבי שמואל שילר, בנו של ראש הישיבה הגאון רבי נחשון שילר וחתנו של הגאון רבי אליהו פינקוס - מחשובי התלמידי חכמים בשכונת גבעת שאול שם שוכנת הישיבה בבית היתומים דיסקין.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים והתיעודים מהאירועים, שלעתים לא זוכים לקבל את קדמת הבמה.

אלול בכותל המערבי

חודש אלול - חודש הרחמים והסליחות הגיע והכותל המערבי שב לאגור בקרבו מידי לילה מאות אלפי מתפללים הנוהגים להקדים את אמירת הסליחות עם תחילת חודש אלול. המראות, הקולות והאווירה לא באמת ניתנים להמחשה כאן במהדורה, אבל בלי טעימה קטנה אי אפשר.

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