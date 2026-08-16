( צילום: דוברות המשטרה )

אירוע חריג התרחש אתמול באזור פתח תקווה, כאשר פעילות שוטרים שגרתית הסתיימה במרדף מסוכן וירי לעבר חשוד. האירוע החל לאחר שהתקבל דיווח במוקד 100 על אופנוע גנוב, והשוטרים הוזעקו לאתר את הרכב.

במהלך סריקות שערכו שוטרי תחנת פתח תקווה במרחב שרון, זיהו השוטרים אופנוע שעורר את חשדם. הם ניסו לאותת לרוכב לעצור לצורך בדיקת מסמכים, אך החשוד סירב לציית להוראות והחל להימלט במהירות רבה. המרדף שהתפתח ברחובות פתח תקווה כלל עבירות תנועה חמורות: החשוד חצה צמתים באור אדום, זיגזג בין כלי רכב ויצר סכנה ממשית לנהגים ולהולכי רגל. השוטרים המשיכו במרדף תוך גיוס כוחות נוספים, מתוך הבנה שהמצב מסכן את שלום הציבור. בשלב מסוים, בכביש 40 סמוך לפתח תקווה, ניסו השוטרים לחסום את דרכו של החשוד. אולם גם אז המשיך החשוד בניסיונות הימלטות תוך יצירת סכנת חיים לשוטרים ולמשתמשי הדרך. נוכח הסכנה המיידית, נאלצו השוטרים לעשות שימוש בנשקם וירו לעבר החשוד על מנת לעצור אותו ולמנוע נזק נוסף.

( צילום: דוברות המשטרה )

בעקבות הירי נעצר האופנוע והחשוד נתפס במקום. מדובר בתושב רמלה בשנות ה-20 לחייו. על פי הערכת גורמי הרפואה שהגיעו לזירה, החשוד נפצע באורח בינוני מהירי.

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צוותי החירום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום, ולאחר מכן פונה בליווי משטרתי לבית חולים להמשך טיפול. גורמים במשטרה מסרו כי בהתאם לממצאי החקירה הראשונית, תוגש היום בקשה לבית המשפט להארכת מעצרו של החשוד.