בעיר קאנפור שבהודו התרחש אירוע חריג כאשר בעל חנות לבגדים פרסם מבצע שיווקי יוצא דופן: במהלך 16 דקות בלבד לאחר חצות הלילה, כל פריט בגד בחנות יימכר תמורת 16 רופי בלבד - סכום הנמוך משקל אחד. המבצע פורסם לכבוד יום הולדתו של ראיס עלאם, בעל החנות.

הפרסום התפשט במהירות ברשתות החברתיות השונות, ובשעה 23:00 כבר החלו להגיע המוני אנשים לאזור החנות בשוק עלאם. במהרה הגיעו למקום אלפי אנשים שמילאו את הרחוב והביאו לעומסי תנועה כבדים באזור.

כאשר הצפיפות הגיעה לרמה מסוכנת, החליטו בעלי החנות לסגור את הדלתות ולמנוע כניסת אנשים נוספים. אולם הצעד הזה עורר את כעסם של הלקוחות שדרשו לכבד את המבצע שהוצע להם. במקום פרצו התנגשויות, ההמון החל לדחוף ולרוץ, מספר אנשים נפלו ונפצעו, והתקשורת המקומית תיארה את המצב כדומה למנוסת בהלה.

כוחות משטרה ממספר תחנות באזור הוזעקו למקום ונאלצו להפעיל כוח מתון על מנת לפזר את ההמון ולהחזיר את הסדר לאזור. קצין המשטרה מנג'אי סינג אישר כי הקהל הרב הגיע בעקבות המבצע שפורסם ברשתות החברתיות.

בעקבות האירוע פתחה המשטרה בחקירה נגד מפעילי החנות - מוחמד עלאם, ראיס עלאם וסלמאן עלאם ואחרים, בחשד להפרת סדר ציבורי ולסיכון שלום הציבור. סלמאן עלאם נעצר, והמשטרה ממשיכה בחיפושים אחר ראיס ומוחמד עלאם.