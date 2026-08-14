אירוע חריג הסתיים בהצלחה בשעות האחרונות: צעירה בת 20 שנלקחה בכוח על ידי בני משפחתה חולצה בזכות פעילות מהירה של כוחות הביטחון. הצעירה, המתגוררת במסגרת מגורים מיוחדת באזור גוש דן, נלקחה על ידי קרוביה ברכבם במהלך שעות הערב. עם קבלת הדיווח במשטרה, החלה פעילות מבצעית ומודיעינית נרחבת. בשלב מוקדם התגבש חשד שהמעורבים בתקרית נמצאים בתוך העיר חברון, והכוחות הופנו לאזור.

פעילות משולבת של שוטרי תחנת חברון ממרחב יהודה, יחד עם מש"ק המנהלת המשטרתית לתיאום וקישור ממחוז ש"י ולוחמי חטיבת יהודה של צה"ל, הופעלה במלוא העוצמה. הכוחות נפרסו בפאתי העיר, במקביל לסריקות שנערכו על ידי המשטרה הפלסטינית. במהלך הפעילות אותר הרכב בעת שיצא מהעיר, ולוחמי צה"ל עצרו אותו והזעיקו את השוטרים למקום. הצעירה הועברה לטיפול המשטרה, ובני משפחתה הועברו לתחנת חברון לבירור ולאחר מכן נמסרו לחוקרי מחוז תל אביב.

המבצע המשולב התאפשר הודות לשיתוף פעולה מיידי בין הגורמים השונים ולפעילות מודיעינית ממוקדת שאיפשרה איתור מדויק של הרכב. הצעירה שוחררה ללא פגע ומצבה תקין, ובני המשפחה שעיכבו אותה נמצאים בחקירה לבירור נסיבות המקרה. הפעילות המהירה והיעילה של כוחות הביטחון הובילה לסיום מוצלח של אירוע שעלול היה להסתיים אחרת.