יחידת 'ברקאי' של שירות בתי הסוהר, האחראית על פיקוח עובדי השירות, השלימה היום (יום רביעי) תפיסה של אדם שנמלט מהארץ בשנת 2021 כדי להימנע מריצוי עונש מאסר. האיש עזב את ישראל כשלושה חודשים לפני המועד שבו היה אמור להיכנס לכלא ולהתחיל לרצות את עונשו.

האיש שב היום לארץ לאחר כחמש שנים במנוסה, ונתפס מיד עם הגיעו לנמל התעופה בן גוריון. על פי הודעת דוברות שירות בתי הסוהר, ביטחון שדה התעופה דיווח ליחידת 'ברקאי' על הגעתו של חב המאסר, והאיש נעצר במקום.

לאחר תיאום בין גורמי שב"ס למשטרה, הועבר העצור לתחנת משטרת ראשון לציון לצורך חקירה ראשונית. בלשי שלוחת מרכז של יחידת 'ברקאי' הגיעו לתחנת המשטרה, קיבלו את חב המאסר לידיהם והעבירו אותו לבית מעצר תל אביב, שם ימשיך לרצות את עונשו.

במהלך השנים בוצעו ניסיונות רבים לאתר את הנמלט, אך הוא הצליח להתחמק מידי הרשויות. רק עם שובו לישראל היום הסתיים מרדף שנמשך כשלוש שנים.

יחידת 'ברקאי', הפועלת במסגרת חטיבת חלופות הכליאה והפיקוח בשירות בתי הסוהר, מסרה כי תמשיך לפעול באופן נחוש לאיתור חבי מאסר ולהבאתם לריצוי עונשם, במסגרת חיזוק המשילות הכליאתית. מקרה זה מצטרף לשורה של תפיסות מוצלחות של נמלטים שבוצעו בשנים האחרונות.