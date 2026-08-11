פרטים נוספים מתבררים בעניינו של משה שטיינר בן ה-21 מבני ברק, שהועבר אתמול מיחידת להב 433 לידי המשטרה הצבאית ונשפט לעשרים ימי מעצר בכלא הצבאי.

שטיינר, תלמיד ישיבה שלמד בעבר בישיבת מיר ברכפלד וכיום לומד בישיבה ביישוב בית מאיר, הגיע למשרדי להב 433 בעקבות זימון שקיבל. הוא קרוב משפחה של מרן ראש ישיבת מיר הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שליט"א.

בסיום ההליך במשרדי היחידה, כשירד לחניון, המתינו לו שוטרי המשטרה הצבאית ועצרו אותו.

לפני הגעתו לזימון, סיפר שטיינר כי נקרא ללהב 433 בחשד הקשור לריגול עבור איראן, והיה בקשר עם עורך דין טרם הגעתו למקום.

אולם כעת, בעקבות בירור שנערך, מתברר כי בניגוד למידע הראשוני, שטיינר לא זומן למקום כעד אלא כחשוד, ונחקר באזהרה במסגרת חקירה פלילית.

ממשטרת ישראל נמסר: "על מנת למנוע הטעייה של הציבור, נבקש להבהיר ולדייק בעובדות. מדובר במי שהינו חשוד בעבירות פליליות ולא עד, אשר זומן לחקירה באזהרה בלהב 433. לאור העובדה כי נמצא שהינו דרוש גם למשטרה הצבאית, הועבר דיווח כמקובל והוא הועבר לידיה להמשך טיפול".

המשטרה הבהירה כי קיים הבדל מהותי בין אדם המגיע לתחנת משטרה לקבלת שירות לבין מי שמזומן כחשוד לחקירה.

לפי ההסבר שנמסר, כאשר עריק מגיע למתקן משטרתי לצורך קבלת שירותים, מסירת מידע או עניינים דומים, קיימים נהלים המונעים את הפיכת קבלת השירות למעין מלכודת עבורו.

המשטרה גם הדגישה במיוחד כי עריק שנפגע מעבירה ומגיע להגשת תלונה - לא ייעצר ולא יועבר למשטרה הצבאית.

עוד נמסר כי גם כאשר שוטר נתקל באקראי באדם שמתברר כי הוא דרוש למשטרה הצבאית, למשל במהלך בדיקת תנועה, מופעל נוהל שבמסגרתו ניתנת למשטרה הצבאית אפשרות להגיע ולקחת אותו בתוך פרק זמן מוגדר של שלושים דקות.

אולם במקרה של שטיינר, מדגישים במשטרה כי מדובר במקרה שונה לחלוטין. הוא זומן כחשוד לחקירה באזהרה בלהב 433, ולא הגיע מיוזמתו לקבל שירות או למסור מידע.

עם סיום החקירה התברר כי שטיינר דרוש גם למשטרה הצבאית. בעקבות זאת הועבר אליה דיווח, אנשי המשטרה הצבאית הגיעו למקום והמתינו לו בחניון, שם נעצר והועבר לידיהם.

במשטרה מדגישים כי העובדה שמדובר בעריק אינה מעניקה לחשוד חסינות מפני העברתו למשטרה הצבאית לאחר שסיים חקירה פלילית.

כעת נותרת שאלה מרכזית שטרם קיבלה מענה: מה בדיוק נאמר לשטיינר כאשר זומן ללהב 433, והאם ידע מראש כי הוא מוזמן כחשוד לחקירה באזהרה.

בינתיים, עורך הדין מנחם שטאובר מטפל בעניינו של שטיינר לאחר העברתו לכלא הצבאי.