משטרת ישראל ביצעה הבוקר (יום שלישי) מבצע אכיפה נרחב במרחב לכיש, שבמהלכו נעצרו עשרות חשודים בעבירות חמורות של פרוטקשן וסחיטה באיומים. המעצרים מהווים שיא של חקירה סמויה שנמשכה חודשים ארוכים, אותה ניהלה היחידה המרכזית של מרחב לכיש בשיתוף עם לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב.

החקירה התמקדה בפעילות עבריינית שפגעה בביטחון הציבור ובתחושת הביטחון של תושבי הדרום באזור מרחב לכיש. במהלך החודשים האחרונים נאספו ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים, ביניהם דמויות מרכזיות במחוז הדרומי ומעורבים נוספים בפעילות העבריינית.

בשעות הבוקר המוקדמות, עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, יצאו בלשי ימ"ר לכיש יחד עם לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ושוטרי חטיבת סה"ר לפשיטה נרחבת על בתי החשודים. הפעילות בוצעה בשיתוף כוחות נוספים של המחוז הדרומי ויחידות משטרתיות מיוחדות.

הפשיטות התבצעו במספר מוקדים ברחבי הארץ, בהם אשדוד, קריית גת ומקומות נוספים. במהלך המבצע נעצרו עשרות חשודים, שהועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מרחב לכיש.

החשודים אמורים להיות מובאים במהלך היום לדיון בבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה. על פי החשד, החשודים היו מעורבים בפעילות שיטתית של פרוטקשן וסחיטה באיומים כנגד תושבי האזור.

מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, התייחס הבוקר למבצע והצהיר: "משטרת ישראל ממשיכה לפעול בנחישות נגד ארגוני הפשיעה החמורה והמאורגנת, נפרק את תשתיות הפרוטקשן בכל רחבי הארץ".