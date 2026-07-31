שוטרי תחנת הראל במחוז ירושלים עצרו היום (ראשון) חשוד בגניבת רכב, לאחר מרדף שהתפתח באזור קרית יערים (טלזסטון). האירוע כלל תקיפת ניידות משטרה, בריחה רגלית וירי לעבר החשוד.

על פי הודעת דוברות המשטרה, שוטרים מתחנת הראל איתרו רכב גנוב באזור היישוב החרדי. כאשר ניסו השוטרים לעצור את הרכב, החל החשוד בבריחה מסוכנת. במהלך המרדף תקף החשוד שתי ניידות משטרה בניסיון להימלט מאחיזת השוטרים.

לאחר שהרכב הגנוב נבלם עקב התנגשות בניידות, המשיך החשוד בבריחה רגלית. השוטרים רדפו אחריו ובסופו של דבר ירו לעברו במטרה לעצרו. בעקבות סריקות באזור, אותר החשוד כשהוא פצוע באורח קל מהירי.

במהלך האירוע נפגעו שניים נוספים: אזרח שנפגע באורח קל, ככל הנראה מנתז כדור שנורה על ידי השוטרים, ושוטרת שנפגעה קל כתוצאה מתקיפת החשוד בניידת. שניהם פונו לטיפול רפואי.

החשוד יועבר לחקירה בתחנת הראל בתום הטיפול הרפואי, ויחקר בחשד לגניבת רכב, תקיפת שוטרים ונסיון בריחה. המשטרה פתחה בחקירה מקיפה של האירוע.