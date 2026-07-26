תופעה מדאיגה של גל גניבות בחנויות יוקרה באילת הגיעה לשיא חדש השבוע, עם מעצרם של בני זוג ממרכז הארץ שחשודים כי ניצלו את חופשת המשפחה בדרום כדי לבצע מסע גניבות נרחב. השניים חשודים כי רוקנו חנויות אופנה, בשמים, תיקים ומוצרי קוסמטיקה בשווי מוערך של למעלה מ-100 אלף שקל, ובחלק מהערכות אף כ-150 אלף שקל.

החקירה נגד בני הזוג נפתחה לאחר שבעלי עסקים בעיר דיווחו על היעלמות של ציוד יקר ערך. על פי החשד, השניים השתמשו בשיטות מתוחכמות, כולל שקיות אלומיניום המיועדות לעקוף את מערכות האבטחה והזמזמים בכניסה לחנויות. הציוד הוחבא בעגלת התינוקת, והילדים שותפו בגניבות.

שידול הילדים והסוואה בעגלת התינוקת

חוקרי משטרת מרחב אילת פשטו על חדר המלון שבו התארחו בני הזוג, שם איתרו רכוש רב שנגנב על פי החשד משורה של חנויות. מפרטי החקירה עולה תמונה קשה של ניצול המשפחה לצורך ביצוע העבירות.

ההורים חשודים כי שיתפו ושידלו את שני ילדיהם, בני 8 ו-9, לקחת חלק פעיל במסע הגניבות. החשודים ניצלו את עגלת התינוקת בת השנה שלהם כדי להסתיר בתוכה מוצרי יוקרה, בשמים ותיקים מעצבים. החוקרים אספו ראיות רבות, כולל תיעוד ממצלמות אבטחה המציג את מסלול הגניבות של בני הזוג מהחנויות ועד להגעתם בחזרה למלון.

"מדובר באחת התפיסות הגדולות בעיר בשנים האחרונות", ציין גורם המעורה בפרטים. "החשודים ניצלו את החזות המשפחתית והגעתם עם ילדים קטנים כדי לא לעורר את חשדם של המוכרים".

האם שוחררה למעצר בית, מעצר האב הוארך

בעקבות איסוף הראיות נעצרו שני בני הזוג. האם שוחררה בהמשך למעצר בית לאחר שבית המשפט המחוזי דחה את בקשת המשטרה להותירה במעצר. סנגורה טען כי עיקר הראיות בתיק מופנות כלפי הבעל ולא כלפיה.

מעצרו של האב הוארך בשלב זה עד ל-30 ביולי. בימים הקרובים צפוי תיק החקירה לעבור ליחידת התביעות של מרחב אילת לצורך בחינת הגשת כתב אישום נגד השניים. במשטרה מדגישים כי מדובר בחשדות בלבד וההליך הפלילי בעניינם נמשך.

המקרה מצטרף לשורה של פרשות הונאה שנחשפו לאחרונה, ומעלה שאלות קשות בנוגע לניצול ילדים קטנים לצורך ביצוע עבירות. גורמי אכיפה מזהירים כי תופעת הגניבות בחנויות יוקרה באילת הולכת ומתעצמת, ומצריכה התייחסות רצינית מצד הרשויות.