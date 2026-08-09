מוצאי שבת קודש התרחש מרדף בירושלים, כאשר רכב ניסה להימלט מכוחות הביטחון. האירוע הסתיים במעצר שני חשודים בשכונת עיסאוויה במזרח העיר.

לפי הודעת דוברות המשטרה, האירוע החל כאשר לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים, שפעלו במעבר חיזמא, זיהו רכב חשוד שהגיע מיהודה ושומרון לכיוון ירושלים. הלוחמים סימנו לנהג לעצור לבדיקה, אולם זה החל במנוסה.

הלוחמים הפעילו את מערכת הדוקרנים במעבר, והרכב החשוד עלה עליה במהלך הבריחה. בנוסף, הרכב פגע ברכב אזרחי שנכח באותה עת בשטח המעבר.

בעקבות המנוסה, כוחות משולבים של מג"ב עוטף ירושלים ומג"ב ירושלים פתחו במרדף ובסריקות. הפעילות כללה חיפושים בשכונות מזרח ירושלים, תוך שימוש במידע מודיעיני ופעילות שטח.

במהלך הפעילות, הכוחות איתרו את שני החשודים בכניסה לשכונת עיסאוויה, כשהם נוסעים ברכב אחר. הרכב שבו פרצו את המחסום אותר בשכונת בית חנינא, והתברר כי הוא גנוב.

הכוחות עצרו את שני המעורבים: נהג הרכב, תושב ירושלים, החשוד בהסעת החשוד השני - שוהה בלתי חוקי תושב חברון. שני החשודים הועברו לחקירה במשרד החקירות והמודיעין של מג"ב עוטף ירושלים.

המקרה מצטרף לשורת אירועים דומים בהם חשודים מנסים לפרוץ מחסומים. בשבוע שעבר עצרו אופנועני החטיבה לביטחון פנים של מג"ב רכב חשוד במהלך מרדף שכלל ירי לעבר גלגלי הרכב.

כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות למניעת כניסה בלתי חוקית לשטחי המדינה ולסיכול ניסיונות הברחה. לאחרונה עצרו לוחמי מג"ב איו"ש חשוד ביידוי אבנים לאחר פעילות חקירתית ומודיעינית שנמשכה מספר ימים.