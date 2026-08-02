אירוע אלימות חמור אירע במוצאי שבת קודש בירושלים, כאשר נהג אוטובוס ותיק הותקף באכזריות בעת שביצע את תפקידו. מואת'אסם קאק, נהג בחברת "סופרבוס" המסיע נוסעים בקו 83 ממעלה זיתים לכיוון הכותל המערבי, נפגע קשות בתקיפה שהתרחשה בצומת רמת אשכול בבירה.

הנהג, המשרת בתפקידו כשישה עשורים, תיאר כיצד בעודו ממתין ברמזור התקרבה אליו קבוצת צעירים שהחלה לגרום נזק לאוטובוס. כשהוציא את ראשו מהחלון כדי לבדוק מה מתרחש, ספג מכה קשה ביותר בפניו באמצעות חפץ קשה - ברזל או עץ. המכה גרמה לו לאבד את הכרתו לזמן קצר, שברה ארבע משיניו וגרמה לפציעות נוספות בפניו. לדברי הדיווחים, גם לאחר שהתעורר, המשיכו התוקפים לקלל ולאיים עליו.

בראיון שנתן הבוקר לתוכנית "בחצי היום" בכאן חדשות, שיחזר הנהג בכאב את האירוע: "אני מדבר איתך בכאבים. אני אדם מבוגר, כולם אוהבים אותי. אני לא מבין למה זה קרה לי. יצאתי בקו 83 ממעלה זיתים, כבר שש שנים אני מסיע אנשים לכותל".

"ברמזור של רמת אשכול אני שומע דפיקות על האוטו. באו חבורת מתנחלים עם כיפות ושברו את המראה. הוצאתי את הראש לראות מה קרה ופגעו בי עם ברזל או עץ בפנים", תיאר הנהג.

מעל למיטתו בבית החולים, המשיך הנהג לתאר: "פצעו אותי אבל הצלחתי לנסוע משם כשאני מדמם ומהר באו מד"א. אני עדיין בהלם. באתי לקחת אותם לכותל ותקפו אותי. שברו לי שיניים. הם מהאלה שמלאים שנאה. יש מצלמות ברכב ויש בצומת. המשטרה יכולה למצוא אותם בקלות".

למרות הפציעות הקשות והדימום, הפגין הנהג נוכחות רוח והצליח להתרחק מהמקום ולהזעיק את כוחות החירום. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו לבית החולים לקבלת טיפול רפואי.

ארגון "כוח לעובדים", המייצג את עובדי התחבורה הציבורית, הגיב בחריפות לאירוע. איתי כהן, ראש ענף תחבורה בארגון, ציין כי האירוע יכול היה להסתיים באסון כבד בהרבה אילו הנהג הפצוע היה מאבד שליטה על האוטובוס ופוגע בכלי רכב נוספים. הארגון קרא להנהלת חברת התחבורה להעביר בדחיפות את צילומי מצלמות האבטחה לידי גורמי החקירה, והדגיש את הצורך בהרחבת מערך האבטחה הרכוב בתחבורה הציבורית בירושלים.

ממשטרת ישראל נמסר כי נפתחה חקירה במחוז ירושלים בעקבות הדיווח. חוקרי המשטרה פועלים לאיסוף ממצאים ותיעוד, לרבות סריקת מצלמות האבטחה בצומת, במטרה לאתר את המעורבים ולהביאם לדין.