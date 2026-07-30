( צילום: דוברות המשטרה )

בלשי היחידה המרכזית של מחוז תל אביב עצרו היום (יום ה') תושב רמת גן כבן ארבעים, החשוד בביצוע עבירות של איומים והיזק מכוון לרכוש בכניסה למשרדי חדשות ערוץ 12. המעצר מגיע לאחר חקירה מורכבת שנמשכה מספר ימים, בשיתוף יחידת לחימה בפשיעה איילון ושירות הביטחון הכללי.

עם ביצוע המעצר הוסר צו איסור הפרסום שחל על החקירה, ופרטי האירוע הותרו לפרסום. יצוין כי זו הפעם השנייה בפחות מחודש שמשרדי הערוץ מותקפים באופן דומה, כאשר בפעם הקודמת אדם רעול פנים השליך אבן על דלת הכניסה ונמלט מהמקום. האירוע התרחש השבוע, כאשר שוטרים בסיור שגרתי במחוז תל אביב גילו בשעות הבוקר נזק משמעותי לזגוגית דלת הכניסה של בניין חדשות 12 בשדרות ההשכלה בתל אביב. בבדיקה שנערכה במקום התברר כי מלבד הנזק הפיזי לדלתות הבניין, הושאר בסמוך למקום מכתב המכיל איומים כלפי אנשי תקשורת ואישי ציבור. בשל חומרת הממצאים והחשש לפגיעה באנשי תקשורת ובנציגי ציבור, הועברה החקירה לטיפול היחידה המרכזית של מחוז תל אביב, שפעלה בתיאום עם יחידת לחימה בפשיעה איילון ובשיתוף שירות הביטחון הכללי. מהחומרים שנאספו בזירה עלה כי החשוד הגיע למקום, השליך אבנים בכוח לעבר דלתות הזכוכית, הניח את מכתב האיומים ועזב את האזור במהירות.

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בימים האחרונים חלה התקדמות ניכרת בחקירה בעקבות פעולות מודיעיניות ומבצעיות שהובילו לזיהוי החשוד. לפני זמן קצר הגיעו בלשי היחידה המרכזית למקום שהייתו של החשוד, עצרו אותו והעבירו אותו לחקירה במשרדי היחידה. במשטרה מדגישים כי החקירה נמשכת לבחינת הרקע והנסיבות שהובילו למעשה.

בעקבות האירוע החמור, נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם מפכ"ל משטרת ישראל רב-ניצב דני לוי, והדגיש כי אין להשלים עם מצב שבו אלימות משמשת כלי להפחדה ולהשתקת קולות בחברה הישראלית. הנשיא התייחס לחומרת אירועי האלימות החוזרים כנגד המערכת ולאיומים החמורים ברצח נגד אנשי תקשורת.

זו אינה הפעם הראשונה בשבועות האחרונים שמשרדי חדשות 12 מותקפים. לפני כשלושה שבועות התרחש אירוע דומה – אדם רעול פנים השליך אבן על דלת הכניסה לאולפנים ונמלט. כמו כן, לפני מספר שבועות רוססו על קירות הבניין כתובות גרפיטי שכללו איומים והסתה כלפי עובדי המערכת.

מערכת חדשות 12 פרסמה תגובה חריפה בעקבות האירועים: "זוהי אזעקת אמת! דם עיתונאי חדשות 12 אינו הפקר". המערכת הפנתה ביקורת כלפי הדרג הפוליטי: "ממשלת ישראל ושר התקשורת צריכים לחדול מהשתלחויות מסיתות וחסרות רסן בתקשורת החופשית, שמובילות גם למעשים חמורים".