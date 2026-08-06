משטרת ישראל עצרה היום (יום חמישי) תושב מזרח ירושלים בן 25 לאחר שאיים באופן חמור על חייו של חבר הכנסת צבי סוכות, יו"ר ועדת החינוך. החשוד, שזוהה כטרזן חמאד, שלח לחשבון הפייסבוק של חבר הכנסת הודעה מאיימת שכללה תמונות של כלי נשק ותחמושת, יחד עם איום מפורש: "יש לי נשק תמיד, אני מטייל בלי בידוק ביטחוני, אני אהרוג אותך כשאני אראה אותך". המשטרה פתחה בחקירה מיידית והחשוד נחקר בימים אלה בחשד לאיום ברצח, תוך שנגבית עדות מפורטת מחבר הכנסת סוכות עצמו.

בעקבות חומרת האיומים, נערכה הערכת מצב משותפת בין הכנסת לבין משטרת ישראל. בסיום ההערכה הוחלט להעלות את רמת האיום על חבר הכנסת סוכות לדרגה 4, ולהחמיר את סידורי הביטחון המלווים אותו. כמו כן הוחלט על תגבור משמעותי של כוחות האבטחה המאבטחים את חבר הכנסת בכל מקום.

על פי הודעת לשכתו של חבר הכנסת סוכות, האיומים הגיעו בעקבות סדרת סיורים שערך בבתי ספר במגזר הערבי במסגרת תפקידו כיו"ר ועדת החינוך, וכן בעקבות פעילותו נגד תופעת הפרוטקשן. לדברי חבר הכנסת, התקבלו מספר הודעות מאיימות שכללו גם תמונות של כלי נשק.

חבר הכנסת צבי סוכות הגיב לעצירה ואמר: "אני מברך את משטרת ישראל על הפעולה המהירה ועל מעצר החשוד. האיומים הללו לא ירתיעו אותי ולא ימנעו ממני להמשיך לבצע את שליחותי הציבורית. האלימות, הפשיעה ומצבורי הנשק הבלתי חוקיים במגזר הערבי הם איום חמור על ביטחון אזרחי ישראל, ואמשיך לפעול נגדם בכל הכוח. מי שחושב שאיומים ישתיקו אותי – טועה".