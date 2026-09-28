מרדף משטרתי ברכסים: רכב ללא לוחיות נמלט ממחסום

מרדף משטרתי שהחל היום (יום שני) בכביש 762 סמוך לאיבטין הסתיים ביישוב החרדי רכסים, עם מעצרם של שני חשודים שנסעו ברכב שטח מסוג "מאבריק".

האירוע התרחש במהלך פעילות אכיפה יזומה של שוטרי תחנת קריית אתא ממרחב אשר, שמטרתה להתמודד עם תופעת כלי הרכב המשופרים והנהיגה הפרועה. במסגרת הפעילות הוקם מחסום משטרתי בכביש 762, בסמוך לאיבטין.

במהלך הפעילות זיהו השוטרים רכב שטח שנסע ללא לוחיות זיהוי. על פי דיווח המשטרה, הרכב החל לבצע נהיגה פרועה ותמרונים מסוכנים בקרבת השוטרים. כאשר השוטרים סימנו לנהג לעצור, הוא התעלם מהקריאות והחל להימלט מהמקום.

השוטרים יצאו למרדף אחר רכב השטח, שנמשך עד שהגיע ליישוב רכסים. שם הצליחו כוחות המשטרה לחסום את הרכב ולעצור את שני החשודים שישבו בתוכו.

קיצור מעצר בפרשת השלכת הבקבוק בבני ברק בבלי | 25.09.26

שני החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה בקריית אתא, ורכב השטח נתפס ונגרר על ידי המשטרה.

במשטרה נמסר כי הפעילות נערכה במסגרת המאבק המתמשך בנהיגה מסוכנת ובכלי רכב משופרים.