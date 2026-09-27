בבלי
חג הסוכות בירושלים

מתחם VIP לחוצניקים בסוכת האדמו"ר מקרעטשניף

חסידי קרעטשניף כפר עטה נערכים לשמחת בית השואבה המפוארת בירושלים • מתחם מיוחד לאורחים מחו"ל עם כורסאות, יינות וחטיפים • שיא ב'פרנסה טיש' של אושפיזין יוסף הצדיק

האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה (צילום: שוקי לרר)

התרגשות רבה שוררת בקרב חסידי ואוהדי האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה לקראת ימי חג הסוכות. בכל ערב מימי החג צפוי האדמו"ר לערוך את מעמד שמחת בית השואבה המפואר בסוכה הגדולה שהוקמה ברחוב שמואל הנביא ב, בסמוך לכיכר זקס.

הסוכה המרכזית של חסידות קרעטשניף כפר עטה (צילום: באדיבות המצלם)

בחסידות ערכו מראש את כל ההכנות לקראת המוני האורחים והחסידים המגיעים מכל רחבי הארץ. השנה נרשמת נהירה יוצאת דופן של אורחים רבים מחוץ לארץ שהגיעו לחוג את החג בירושלים. עבור האורחים מחו"ל הוקם מתחם VIP מיוחד הכולל כורסאות נוחות, כיבוד עשיר, יינות משובחים ומגוון מתיקה וחטיפים.

מעמדי שמחת בית השואבה יתקיימו מדי ערב החל מהשעה 21:45, וימשכו בשירה, בתופים ובמחולות עד אור הבוקר.

שיא החג צפוי להירשם ביום רביעי, כאשר האדמו"ר שליט"א יערוך את 'פרנסה טיש' המסורתי לרגל יום האושפיזין של יוסף הצדיק. האדמו"ר, המכונה בקרב החסידים 'צינור השפע', צפוי להשפיע שפע רב, פרנסה והצלחה לכלל המשתתפים.

החגיגות בחצר החסידות יסתיימו בחג שמחת תורה, כאשר יתקיים מניין מיוחד ביום טוב שני של גלויות עבור תושבי חוץ לארץ. האדמו"ר שליט"א בעצמו ישתתף ויפאר את מעמד ההקפות.

ירושליםבבלישמחת בית השואבהחג הסוכותהאדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה

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