צפו בתיעוד מרהיב מהגה"צ המקובל רבי דוד בצרי במהלך ימי חג הסוכות. המקובל נצפה יושב עטור בבגדי לבן, בתוך סוכה מקושטת ונאה לתפארת, כשהוא שקוע בלימוד התורה הקדושה יחד עם צאצאיו, שהתקבצו סביבו בימי החג | בהמשך התיעוד נצפו רגעים מיוחדים מיום הושענא רבה, יום החתימה בצל המקובל (חרדים)
לצד היותו גדול הפוסקים החסידים בארה"ב, מנהיג האדמו"ר מסערדאהעלי קהל חסידיו במרכז החסידות בבורו פארק | צפו בתיעוד מהטישים המרוממים שערך האדמו"ר בימי המועד לפני חסידיו תוך שהוא משפיע עליהם מאור קדושתו ותורתו (חסידים)
במרכז החסידות בעיר התורה והחסידות בני ברק, ערך האדמו"ר מדארג את ימי חג הסוכות ושמחת תורה ברוב פאר והדר | המעמדים המרוממים בחצר הקודש, שכללו את הטישים ואת עבודת הנענועים, הגיעו לשיאם בצאת החג, עת ערך האדמו"ר את מעמד הקפות שניות ביד רמה ומתוך להבת אש קודש | הרבי רקד בדבקות ובהתלהבות עצומה כשהוא סוחף אחריו את קהל החסידים הנרגש למחולות של שמחה של מצווה (חסידים)
תיעוד מרהיב מכל חג הסוכות בצל ראש ישיבת 'הנגב שכר שכיר' הגאון רבי אברהם לוי, מזקני ראשי הישיבות בארץ ישראל | הגלריה המיוחדת מתחילה בבחירת אתרוג נאה ומהודר ומשם עוברת לתיעוד של סיכוך הסוכה ובהמשך בעבודת הנענועים וחביטת ההושענות ביום הושענא רבה (חרדים)