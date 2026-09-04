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תאונת עבודה בהכנות לחג

תאונת עבודה בבני ברק: גבר נפגע מחבילות סכך שנפלו עליו

גבר כבן 62 נפצע בינוני כאשר חבילות סכך לסוכה נפלו עליו מגובה ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק • כוחות הצלה ומד"א טיפלו במקום ופינו לבית החולים שיבא

(צילום: דוברות הצלה)

כוחות ארגון הצלה הוזעקו היום (יום שישי) לרחוב האדמו"ר מגור ב בעקבות תאונת עבודה. גבר כבן 62 נפצע באורח בינוני כתוצאה מנפילת חבילות סכך לסוכה עליו מגובה.

התאונה ארעה בשעות הבוקר בעת שהגבר עבד בהכנות לקראת חג הסוכות הבעל"ט. חבילות הסכך, שהתרסקו עליו ממרום, גרמו לפציעות בראשו ובגבו.

קמב"צ מנחם אינדיג וחובשי הצלה חזקי בלוך ולייבי וייס דיווחו: "כשהגענו לזירה, מצאנו גבר בן 62 הסובל מחבלות בראש ובגב, לאחר שנפגע מחבילות סכך לסוכה שנפלו עליו מגובה. יחד עם חובשים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות".

הפצוע פונה באמבולנס של מד"א במצב יציב לבית החולים שיבא בתל השומר, שם המשיכו צוותי בית החולים בטיפול המתקדם בחדר הטראומה.

בני ברקמד"אהצלהחג הסוכות

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