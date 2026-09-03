לקראת ראש השנה התכנסו גבאי בתי הכנסת מכל רחבי נס ציונה לכנס המסורתי השנתי, שהוקדש השנה לציון שלושים שנות כהונתו של רב העיר, הגאון הרב אברהם צוריאל. במהלך האירוע הוכנה לרב הפתעה מרגשת, והוענק לו אות הוקרה על שלושה עשורים של מסירות למען תושבי העיר והקהילה.

באולמי ויטראז' בעיר נכחו גבאי בתי הכנסת לצד רבנים ואישי ציבור בכירים. בין המשתתפים: השר לשעבר הרב יואב בן צור, ראש העיר מר שמואל בוקסר, הגאון הרב ציון כהן רב העיר אור יהודה, הרב שגיא הר שפר רב קהילת חב"ד, הרב יורם יפת ראש מוסדות "המאורות", הרב אברהם אוחנה מנהל מחלקת הכשרות והנישואין ברבנות המקומית, ואורחים נוספים.

עיקר האירוע היה סרטון מיוחד שהוקרן לכבוד הרב, ובו סקירה של שלושים שנות פעילות למען תושבי העיר, יחד עם ברכות חמות מאת הרבנים הראשיים לישראל ומראש העיר. לאחר מכן העניק ראש העיר שמואל בוקסר לרב אות הוקרה, ובירכו בשם כלל תושבי העיר ועיריית נס ציונה.

את האירוע ניהל המשנה לראש העיר ומחזיק תיק התרבות התורנית, הרב ערן רפאל, שעמד בדברי פתיחתו על פועלו הרב של הרב ועל מסירותו הרבה לאורך השנים למען הקהילה והתושבים. כן מסר את ברכתו של ראש המועצה הדתית, הרב רחמים דוד, שנבצר ממנו להגיע לאירוע מסיבות אישיות.

הכנס התקיים באווירה מכובדת וחגיגית, כשהמשתתפים ישבו סביב שולחנות ערוכים, בליווי תוכנית מוזיקלית חגיגית ומפגש של גבאי בתי הכנסת לקראת ימים הנוראים. האירוע הופק בידי המחלקה לתרבות תורנית בעיריית נס ציונה והמועצה הדתית, ועמד כולו בסימן ההוקרה לרב העיר על שלושים שנות כהונתו המבורכת.