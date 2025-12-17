בשיאו של חג החנוכה נחגג סיום הקורס המפרך שנערך בנס ציונה, בראשות הגאון רבי אליהו בר שלום • הראשון לציון הגר"ד יוסף פיאר את המעמד ושיבח את הרבנים החדשים • ראש העיר ואישי הציבור הגיעו לחלוק כבוד • תיעוד מרומם (חרדים)
חבר הכנסת עודה שעמד לאחרונה בראש הכותרות, כאשר ניסו להדיח אותו מהכנסת, הגיע להפגנה בשבת בנס ציונה והותקף על ידי פעילי ימין שהגיעו למקום, מי שמיהרו לגנות, הם חבר הכנסת לפיד והשר ארבל מש"ס (חדשות, פוליטי)
דוברות כבאות והצלה הודיעה בשעה האחרונה כי צוותי הכיבוי הצליחו לבלום את התקדמות האש בשריפה בשטח פתוח ברחוב סעדיה נחום בנס ציונה | הצוותים במקום פועלים לכיבוי סופי ולמניעת התלקחות מחודשת של השריפה (בארץ)