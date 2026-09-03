פסק דין חדש בבית המשפט מבהיר עיקרון חשוב בדיני ירושה: נוסחים סטנדרטיים וסעיפים פורמליים בצוואה אינם יכולים לבטל את רצונו האמיתי והברור של המנוח. המקרה עסק בקשיש בן 93 שהלך לעולמו והותיר אחריו שני נכסים מרכזיים – דירה בתל אביב ובית פרטי בנס ציונה.

בשנת תשס"ב (2002) חתם המנוח על צוואה ברורה ומפורשת שבה הוריש את מלוא זכויותיו בבית בנס ציונה לאחיינו. שמונה עשרה שנים מאוחר יותר, בשנת תש"פ (2020), חתם על צוואה נוספת שעסקה בדירה בתל אביב ובכספיו, וחילקה אותם בין חמישה יורשים בחלקים שווים.

הסיבוך המשפטי התגלה בסופה של הצוואה המאוחרת. שם הופיע סעיף סטנדרטי הקובע כי "צוואתי זו הינה האחרונה והיא מבטלת כל צוואה קודמת". שתי קרובות משפחה ניסו לנצל את הסעיף הזה ותבעו לקיים את הצוואה כפשוטה, בכוונה לכלול גם את הבית בנס ציונה בחלוקה ולגרוע אותו מהאחיין.

אולם בית המשפט חשף תמונה שונה לחלוטין. השופטת סגלית אופק בחנה לעומק את הראיות וקבעה כי מדובר בטעות חמורה המצדיקה תיקון הצוואה. מהראיות עלה כי בין המנוח לאחיינו שררו יחסים קרובים ביותר שתוארו כיחסי "אב ובן". האחיין השקיע למעלה ממיליון שקלים בשיפוץ הבית בנס ציונה, בהסכמה מלאה ובעידוד מצד דודו.

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עדות מכרעת הגיעה מעורך הצוואה עצמו, שהעיד כי סעיף הביטול הוא "פורמט אוטומטי שקיים בכל הצוואות". עוד התברר כי המנוח לא ידע לקרוא עברית כלל, ומעולם לא התכוון לבטל את ההתחייבות רבת השנים כלפי אחיינו.

השופטת מתחה ביקורת חריפה על הניסיון הציני של התובעות לנצל את הטעות הטכנית, וחייבה אותן בהוצאות משפט כבדות בסך 60,000 שקלים לטובת האחיין. בפסק הדין נקבע למעשה כי סעיף הביטול נמחק מהצוואה, והבית בנס ציונה נותר בידי האחיין בהתאם לרצונו המקורי של המנוח.

פסיקה זו מצטרפת למקרים דומים שבהם בתי המשפט נדרשים להכריע בסכסוכי ירושה מורכבים. לאחרונה נדחתה תביעה של שלוש אחיות שניסו לבטל צוואת הוריהן בטענת זיוף, לאחר שיהוי של שלוש שנים. במקרה נוסף, בת גילתה כי אחותה משכה מיליון שקלים מחשבון אמם המנוחה, ובית המשפט הורה לבנקים לחשוף את המידע הבנקאי המלא, וחייב את האחות בהוצאות משפט.

פסק הדין הנוכחי מהווה תקדים משמעותי בדיני ירושה, ומבהיר כי בתי המשפט לא יאפשרו ניצול של טעויות טכניות בצוואות כדי לסכל את רצונו האמיתי של המוריש. הדגש הוא על הכוונה האמיתית ועל היחסים המשפחתיים, ולא על נוסחים סטנדרטיים ואותיות קטנות.