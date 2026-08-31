תביעה בסכום של למעלה מ-300 אלף שקלים שהגיש סוכן ביטוח כנגד עורך הדין שייצג אותו בעבר, הסתיימה השבוע בפסק דין של השופטת ג'אדה בסול בבית המשפט השלום בחיפה. בית המשפט דחה את רוב טענות התובע והורה על החזר כספי חלקי בלבד.

המחלוקת נסבה סביב שני הליכים משפטיים שבהם ייצג עורך הדין את סוכן הביטוח: האחד עסק בתביעה של רשות ניקוז מול חברת ביטוח, והשני בסכסוך מול נגריה. התובע טען כי עורך הדין גרם לו נזקים כספיים משמעותיים, וביניהם הטענה החמורה ביותר – שעורך הדין חתם בשמו על הסכם פשרה ללא כל הרשאה או ידיעתו.

עורך הדין דחה את ההאשמות בתוקף וטען כי פעל כנדרש לאורך כל ההליך. השופטת בסול דחתה באופן מוחלט את הטענה החמורה בדבר חתימה על הסכם פשרה ללא הרשאה, וקבעה כי עורך הדין נהג באופן תקין ומקצועי בהקשר זה.

אולם בנושא שכר הטרחה, הכריע בית המשפט לטובת הלקוח באופן ניכר. נמצא כי עורך הדין גבה תשלום מלא עבור שלב משפטי שלם שלמעשה מעולם לא בוצע. על פי קביעות בית המשפט, עורך הדין חייב את הלקוח בסכומים עבור עבודה שלא נעשתה, תוך ניצול חוסר הבנתו של הלקוח את ההליכים המשפטיים.

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בעקבות הממצאים, חויב עורך הדין להשיב ללקוח לשעבר סכום של כ-40 אלף שקל בתוספת מע"מ. הפער הגדול בין סכום התביעה המקורי – למעלה מ-300 אלף שקל – לבין הסכום שנפסק בפועל, הותיר את התיק כניצחון חלקי בלבד עבור התובע.

פסק הדין מצטרף למקרים נוספים שבהם בתי המשפט נדרשים להכריע במחלוקות בין עורכי דין ולקוחותיהם בנושא שכר טרחה. בפסיקות קודמות ניכרת גישה זהירה של בתי המשפט, הבוחנים בקפידה את היקף העבודה שבוצעה בפועל מול הסכומים שנגבו.

יצוין כי בשנים האחרונות חלה עלייה במספר התביעות בין עורכי דין ולקוחותיהם, כאשר חלקן מגיעות לסכומים משמעותיים. המקרה הנוכחי מדגים את החשיבות של תיעוד מדויק של העבודה המשפטית ושל שקיפות מלאה כלפי הלקוח בכל הנוגע לשכר הטרחה.