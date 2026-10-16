ירושה ( צילום: נוצר באמצעות כלי ai )

מנהלת עיזבון שטיפלה בירושה בשווי של כמעט חצי מיליארד שקל דרשה לקבל שכר טרחה של כ-9.6 מיליון שקל, אך בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה דחה את בקשתה. השופטת שירלי שי קבעה כי שכרה יחושב בהתאם להוראות שהותיר המנוח בצוואתו, וחייבה אותה לשלם ליורשים הוצאות משפט בסך 25 אלף שקל.

המנוח, שנפטר בינואר 2024, הותיר צוואה שנערכה בשנת 2019. בצוואה מינה את בנו ואת עורכת הדין לשמש מנהלי עיזבון משותפים, והגדיר במדויק כיצד ישולם שכרה של עורכת הדין. לאחר פטירתו התגלעה מחלוקת בין היורשים למנהלת העיזבון. האחרונה ביקשה לקבל 2% משווי הנכסים, בטענה שהיקף עבודתה הצדיק שכר גבוה יותר מזה שנקבע בצוואה.

אולם בית משפט ( צילום: הרשות השופטת )

614 שעות עבודה ודרישה למיליונים

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מנהלת העיזבון טענה כי הטיפול בירושה היה מורכב וכלל סוגיות של מיסוי אמריקאי, מחלוקות בין היורשים ודרישות מצד הבנקים. לדבריה, היא השקיעה 614.25 שעות עבודה, לרבות בתקופות שבהן התמודדה עם מחלה.

מנגד, היורשים טענו כי מרבית הנכסים היו כספים, וכי הטיפול בעיזבון לא הצדיק שכר של מיליוני שקלים. עוד טענו שחלק ניכר מהפעולות בוצע בידי בנו של המנוח ובידי בעלי מקצוע חיצוניים.

אלא שהמכשול המרכזי בדרכה של מנהלת העיזבון היה דווקא הצוואה עצמה. המנוח קבע כי תקבל 75 אלף דולר עבור 180 שעות העבודה הראשונות, ולאחר מכן 850 שקל בתוספת מע"מ עבור כל שעת עבודה נוספת.

השופטת הבהירה כי מדובר במנגנון מפורט שנועד לתת מענה גם למצב שבו ניהול העיזבון ידרוש עבודה ממושכת מהצפוי.

פרט אחד הכריע: היא חתמה על הצוואה

משקל מיוחד העניקה השופטת לעובדה שמנהלת העיזבון הייתה מעורבת בעריכת הצוואה, ואף חתמה עליה כעדה. למרות טענתה שלא התקיים משא ומתן על גובה שכרה, נקבע כי היא הכירה את התנאים וקיבלה על עצמה את התפקיד.

"אין לה להלין אלא על עצמה, ורואים אותה כמי שהסכימה לשכר הטרחה שנקבע", כתבה השופטת.

בית המשפט הדגיש כי גם שוויו העצום של העיזבון אינו מצדיק כשלעצמו שכר טרחה חריג, במיוחד כאשר מרבית הנכסים היו כספיים והניהול נמשך פחות משנה. במקרה דומה שפורסם לאחרונה, דחה בית המשפט דרישה של מנהל עיזבון ל-14.5 מיליון שקל וקבע שכר של 745 אלף שקל בלבד.

כמה תקבל בסופו של דבר?

השופטת החליטה שלא להפחית את מספר השעות שעליהן דיווחה המנהלת, אך קבעה שהתשלום יבוצע לפי מנגנון הצוואה בלבד. לפיכך היא זכאית ל-75 אלף דולר עבור 180 השעות הראשונות, ועוד 369,112.5 שקל בתוספת מע"מ עבור 434.25 השעות הנוספות. גם החזר הוצאות בסך 3,131 שקל אושר.

לעומת זאת, בקשתה לתשלום נוסף של 35 אלף שקל בגין הכנת הבקשה לצו קיום צוואה נדחתה. בנוסף חויבה מנהלת העיזבון לשלם ליורשים 25 אלף שקל בהוצאות משפט.

לאחר השלמת התשלומים וקיזוז הוצאות המשפט הורה בית המשפט לחלק את יתרת הכספים ליורשים.

פסק הדין ממחיש כי גם כאשר מדובר בירושה של מאות מיליוני שקלים, שכר מנהל העיזבון אינו נגזר בהכרח משווי הנכסים, וכי להוראות מפורשות בצוואה עשוי להיות משקל מכריע בקביעתו.