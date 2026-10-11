עימותים קולניים ליוו היום (ראשון) את המשך עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, פרופ' אביחי מנדלבליט, בבית המשפט המחוזי בירושלים. שעה לאחר תחילת הדיון נכנס לאולם ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשהוא מלווה בבכירי הקואליציה ובהם יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ושר החוץ גדעון סער, והצהיר: "האמת יוצאת לאור". נתניהו עזב את האולם סמוך לשעה 12:00, דקות ספורות לפני שהדיון יצא להפסקה.

במוקד החקירה הנגדית שהוביל פרקליטו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, עמדו פעולות חקירה שבוצעו לכאורה ללא ידיעתו או אישורו של היועמ"ש לשעבר. כשנשאל מנדלבליט על האזנות סתר ושימוש ברוגלות, הודה כי לא ידע על האזנות בתיק ולא הכיר את מערכת הריגול "פגסוס": "לא עסקתי בסוג הספציפי של ההאזנה".

השופט משה בר-עם שאל אם האזנות מחייבות את אישורו, ומנדלבליט השיב: "תלוי מה". בהמשך התייחס להאזנת סתר שבוצעה בזמנו לנתן אשל ועליה דיווח לו תנ"צ בדימוס כורש ברנור: "הופתעתי וכעסתי מאוד, הפעולה הזו הרתיחה אותי והוריתי לבטלה".

"תרגיל חקירה פסול – נמנענו ממח"ש כדי לא לפגוע במשפט"

17 חודשי מאסר על תקיפת ילד ברמת גן בבלי | 07.10.26 1

הדיון הגיע לנקודת רתיחה כשעו"ד חדד הציג שאלות על אמצעי הלחץ שהופעלו נגד עדי המדינה, ובפרט על תרגיל החקירה שבוצע לניר חפץ – במסגרתו זומנה אישה מקורבת ונשאלה שאלות חודרניות על טיב יחסיהם כדי ללחוץ על חפץ לחתום על הסכם.

"בוודאי שיש דברים פסולים שהיו", הודה מנדלבליט, אם כי הסתייג מהמונח "לא חוקי". הוא הדגיש כי בזמן אמת לא הכיר את הלחץ הפסול שהופעל על חפץ, ולא היה מקובל עליו שחוקרים יתערבו ביחסים בין עורך דין ללקוח.

בהמשך חשף מנדלבליט מהלך דרמטי: נשקלה פתיחה בחקירה פלילית של מח"ש נגד החוקרים המעורבים בתרגיל, אך הוא החליט להסתפק בבדיקת מסמכים פנימית בלבד. "בלי להוריד מחומרת האירוע, זה פשוט היה לא בסדר", הסביר, "אבל הפגשת העדים בנוגע לתרגיל החקירה הפסול הייתה עלולה לשבש את המשפט המרכזי".

הרוחות באולם התלהטו עד כדי צעקות וחילופי האשמות קשים בין הצדדים, לאחר שעו"ד חדד הציג מסמך מישיבה מפברואר 2018, ממנו עולה כי התובעת בתיק, עו"ד יהודית תירוש, עודכנה מראש על הכוונה לבצע חיפוש ולחקור את מקורבתו של חפץ.

מנדלבליט אישר כי לא ידע שהתביעה עודכנה על המהלך, והסכים כי "היה מצופה לעדכן אותי". בתגובה התפרצו עימותים קולניים: תירוש צעקה "לא לענות!", עורכת הדין נועה מילשטיין מההגנה השיבה בצעקות, וחדד הטיח: "מי את שתגידי לו לא לענות?". ח"כ טלי גוטליב הצטרפה לקריאות מהספסלים, והשופטת נאלצה להתערב ולהורות על הוצאתו של מנדלבליט מהאולם כדי לדון בהתנגדויות.

חדד טען לניגוד עניינים חמור של התביעה: "הפרקליטות הייתה חלק מהנוגעים בדבר בתרגיל הפסול, ובהמשך אותם אנשים השתתפו בדיון שבו הוחלט שלא לפתוח בחקירת מח"ש. הפרקליטות מנעה בירור של אירוע לא חוקי כשהיא בניגוד עניינים".

לקראת היציאה להפסקה הטיח חדד במנדלבליט: "הפילו יועמ"ש בפח, זה מביך". בנוסף חשף הסנגור כי ראש הממשלה לא נחקר במשטרה אפילו פעם אחת על 315 אירועי הסיקור שיוחסו לו בכתב האישום המתוקן בתיק 4000. מנדלבליט, שלקח בעדותו אחריות אישית מלאה על הגשת כתב האישום, הודה על דוכן העדים: "לא אמרו לי".

מנדלבליט זומן כעד הגנה לבקשת סנגוריו של ראש הממשלה, עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין. העדות צפויה להימשך שבעה ימי דיונים שאינם רצופים, שבועות ספורים בלבד לפני הבחירות לכנסת.