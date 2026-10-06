השופט נעם סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, קבע בהחלטה שפורסמה היום (שלישי) כי סרטון שצילם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבסיס של חיל האוויר מכיל רכיבים של תעמולת בחירות. על פי ההחלטה, יש להסיר את הסרטון מחשבונות הפרטיים של ראש הממשלה, אך מותר להשאירו בחשבונות הרשמיים של משרד ראש הממשלה.

הסרטון שפורסם לפני כשבוע מציג את ראש הממשלה עומד בבסיס חיל האוויר כשברקע מטוס קרב של החיל. בסרטון נשא ראש הממשלה דברים בענייני ביטחון, ובמהלכם התייחס לקריאות לסגת מהישגים צבאיים. "אני לא נותן לזה לקרות, אני לא אתן לזה לקרות", אמר, תוך שימוש בגוף ראשון לאורך הסרטון.

עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין הגישה עתירה לוועדת הבחירות המרכזית, בטענה שהסרטון מהווה שימוש בנכסי ציבור לצורכי תעמולת בחירות, בניגוד לסעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959.

בהחלטתו קבע יו"ר ועדת הבחירות כי תוכן הסרטון הוא מעורב: הוא משלב גם תעמולת בחירות וגם העברת מסר פומבי למדינות אחרות. לדבריו, בנסיבות אלה יש חשיבות למקום הפרסום. כאשר הסרטון מפורסם בחשבונות רשמיים, הפרסום נועד להעביר מסר מטעם המדינה; לעומת זאת, כאשר הוא מפורסם בחשבונות אישיים – המסר נתפס כמסר מטעם המועמד עצמו. לאחר שהסרטון כבר פורסם בחשבונות הרשמיים, לא ברור איזה צורך רשמי יש בפרסומו גם בחשבונות האישיים.

מאחר שאין מחלוקת על כך שבצילום הסרטון נעשה שימוש בנכסי ציבור – בסיס צבאי ומטוס של חיל האוויר – קבע השופט סולברג כי הפרסום בחשבונות הפרטיים מפר את סעיף 2א לחוק. לפיכך הורה להסיר את הסרטון מהחשבונות הפרטיים, אך התיר להשאיר אותו בחשבונות הרשמיים של משרד ראש הממשלה. מכיוון שהעתירה התקבלה רק בחלקה, חויבו ראש הממשלה ומפלגת הליכוד לשלם לעותרת הוצאות בסך 2,500 שקלים בלבד.