בימים כתיקונם זו הייתה תחילתה של בדיחה משעשעת, אולם בתקופת בחירות, גם לבדיחה הזו יש קהל: מאבק יצרי חסר תקדים נרשם בין מפלגת אח"י של הרב אברג'יל לבין מפלגת נועם של אבי מעוז.

המאבק כולל ויכוחים על מאגר הדאטה הסודי, כספים רבים ואמוציות סביב חשיפת בבלי על החיבור שכמעט נסגר בין 2 המפלגות שביחד לא עוברות את אחוז החסימה.

כל הפרטים בהרחבה מובאים במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

ניחוח אנטישמי

הציבור החרדי כבר רגיל שמה שאסור לעשות במסגרת הפוליטיקלי קורקט בישראל - מותר לעשות אם היעד הוא החרדים כמובן. אבל אין ספק שהסרטון המחריד שניפקה יושבת ראש מפלגת ישראל תחילה חברת הכנסת לשעבר שרן השכל, שובר גם את השיאים של הטירוף בשמאל הישראלי.

כל הפרטים והתגובות - מובאים בהרחבה במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

אחרי החגים

בדיון שקיימה היום היועמ"שית גלי בהרב מיארה עם נציגי הצבא, היא קבלה בפניהם על העובדה שהרבה זמן לא בוצעו מעצרים יזומים בקרב עריקים מהמגזר החרדי. נציגי הצבא הודו בפניה במהלך הדיון שאכן היית החלטה להנמיך את גובה הלהבות בתקופת החגים - אבל, אחרי החגים, המצוד אחר לומדי התורה יחזור לפעילות מוגברת.

את התסמין הראשון להמשך המצוד קיבלנו כבר אתמול בלילה עם ניסיון המצער במודיעין, שם ניסו שוטרי משטרת ישראל להסגיר עריק חרדי לידי המשטרה הצבאית. אלא, שלמרות שמדובר במעוז חילוני - מערכת צבע שחור שהופעלה הצליחה להזעיק למקום המוני חרדים שהגיעו במטרה אחת ברורה - לשבש את הסגרת בן התורה לכלא הצבאי.

בתוך כך, היום (שלישי) אחר הצהריים נעצר תלמיד ישיבת חברון יקיר רלב"ג, על ידי המשטרה. הוא הוסגר בשל היותו עריק בן תורה לידי המשטרה הצבאית. מדובר במעצר חריג של תלמיד ישיבה מהמיינסטרים החרדי, שאביו אף מכהן כר"מ בישיבת חברון.

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אומץ נדיר

מערכת הבחירות שכבר נמצאת בעיצומה מספר שבועות, הגיעה סוף סוף גם למגזר החרדי, ואחרי הדרמות והפוליטיקות הפנימיות - במפלגות החרדיות התחילו להפיץ את המסרים שלהם לבחור החרדי כשאנחנו שמנו לב לשינויים בצורת הקמפיין ובמסרים הישירים.

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