שני בני ישיבות נעצרו באילת והוסגרו למשטרה הצבאית

מחאת הפלג הירושלמי על מעצר תלמידי ישיבות | ארכיון ( צילום: David Cohen/Flash90 )

שני בני ישיבות נעצרו היום (יום ג') באילת והוסגרו לידי המשטרה הצבאית. הבחור יקיר רלבג, תלמיד ישיבת "חברון כנסת ישראל", נתפס באילת והועבר באופן מיידי למשטרה הצבאית.

במקביל נעצר אברך כולל ירושלמי, נשוי כשלושה חודשים בלבד, שנתפס אתמול במהלך חופשה משפחתית באותה עיר. האברך מוגדר כנעדר שירות מוצהר במשך יותר מ-450 יום. המעצרים התרחשו על רקע יום מתוח במיוחד, שבו פורסם מסמך ייעוץ משפטי רשמי הקובע החמרה משמעותית במדיניות הענישה כלפי מי שנעדר משירות צבאי במשך 350 ימים ומעלה. במסמך שפורסם היום נחשף כי 64 חייבי גיוס הצליחו לצאת מהארץ מבלי להיתפס, ונעצרו רק עם שובם לישראל.

ישיבת חברון ( צילום: באדיבות המצלם )

בדיון מעקב שקיימה היועצת המשפטית לממשלה נדרשו צעדים של המשטרה הצבאית והפרקליטות לשיפור האכיפה. גורמי הצבא הודיעו כי האכיפה היזומה תחודש במהלך אוקטובר, בתיאום בין המשטרה הצבאית לתחנות המשטרה.

המעצרים באילת התרחשו שעות ספורות לאחר לילה סוער במודיעין עילית, שם התפתחו עימותים קשים בעקבות ניסיון לעצור תלמיד ישיבת "אור החיים", הנמצא 20 יום לפני חתונתו. מאות מפגינים הגיעו למקום בעקבות הפעלת מערכת 'צבע שחור', והמשטרה הצבאית נאלצה לעזוב את המקום ללא מעצר.

איש התקשורת ינון מגל תקף בחריפות את ההחלטה והצהיר: "ההנחיה של היועמ״שית מיארה וגיל לימון להגביר את מעצרי החרדים דקה לפני בחירות היא החלטה פוליטית באופן מובהק ומטרתה להסעיר ולהתסיס את הציבור החרדי ולהעלות את נושא הגיוס לסדר היום כדי לפגוע בגוש האמוני".

במקביל, כתב לענייני חרדים יואלי ברים דיווח כי אם העצורים לא ישוחררו לאלתר, בפלג הירושלמי נערכים לצאת להפגנות ענק ולחסום צירי תנועה מרכזיים.

בכיר באחת המפלגות החרדיות מסר ל'בבלי' כי "הסיטואציה בה אנו נמצאים כעת, ובכלל בכל התקופה האחרונה, שבה אין חוק גיוס ויש מאמצים של הגורמים המשפטיים לדחוף את צה״ל והמשטרה לחדש את המעצרים, שבבירור יובילו למהומות והפגנות, מוכיחות לנו בראש ובראשונה ש'הפלג הירושלמי' צדק לאורך השנים בכל טענותיו בסוגיית הגיוס".

הבכיר הבהיר כי "לא נוכל לתת יד לשום הקמת ממשלה מבלי שזו תעביר בראש ובראשונה את חוק הגיוס שיביא לפתרון - לפני הכל".

על פי המסמך שפורסם, בין ה-1 ל-22 בספטמבר ריכזו רשות האוכלוסין והמשטרה הצבאית מאמצים לאיתור עריקים ומשתמטים בנתב"ג, במעבר אלנבי ובמעבר בגין. במהלך הפעילות נעצרו 212 עריקים ומשתמטים, מהם כ-163 שהוערכו כבני הציבור החרדי.