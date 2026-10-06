מעמד ההקפות שניות המרכזי בהיכל ישיבת משכנות התורה ברחוב בן יעקב בבני ברק נמשך השנה אל תוך שעות הלילה המאוחרות, בהשתתפות ראש הישיבה הגאון רבי אפרים כהן, רבני הישיבה, ומאות בני הישיבה, אברכים ובוגרים שמילאו את בית המדרש מקצה לקצה.

כמידי שנה, בשיא המעמד סמוך לחצות הלילה, הגיע המשגיח הגאון הצדיק רבי משה דוד ליפקוביץ להצטרף לראש הישיבה ולהנחות את הקהל בשירת "ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו". המשגיח עוצר בכל קטע מהשיר, מסביר ומתבונן במילות הבקשה והשבח.

בתיעוד נדיר מהשירה נשמע המשגיח משמיע מסר חד שמנפץ תפיסה מושרשת בעולם הישיבות – לפיה הצלחה בלימוד תלויה בעיקר בכישרון יוצא דופן של הבחור.

כשהגיע המשגיח למילים "הוא יפתח לבנו בתורתו", הוא עצר ואמר בנגינה: "עכשיו אבל אנחנו נתחיל להתפלל ולבקש, אבל אנו לא מבקשים 'הוא יפתח כישרוננו', אלא מבקשים 'הוא יפתח לבנו'... מה זה 'הוא יפתח לבנו בתורתו'? רואים שהתורה - אין זה תלוי בכישרון! זה תלוי ברצון... למי שיש לו רצון עמוק..."

להמחשת דבריו חשף המשגיח סיפור מבית אמו, הרבנית הצדקנית מרת חוה אסתר ע"ה, אלמנת אביו ראש הישיבה הגאון רבי מיכאל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל, שבשעתו ביקשה ברכה לילדיה מבעל החזון איש זצוק"ל: "שמעתי שאמי ע"ה הלכה לחזון איש זכרונו לברכה, וביקשה ממנו ברכה 'שהילדים ירצו ללמוד, וידעו ללמוד'. אז החזון איש שלח להגיד: שהוא מתפעל מהנשים האלה שיודעות איך לבקש... כי המהות זה הרצון, ומהו הרצון? זה הלב".

לאחר מכן המשיך המשגיח בשירה נרגשת יחד עם בני הישיבה, כשהם חוזרים שוב ושוב בדביקות על המילים "הוא יפתח לבנו בתורתו... הוא יפתח לבנו בתורתו", והשירה המרוממת וההתעוררות נמשכו עד שעות הלילה המאוחרות.