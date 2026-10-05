חברי הכנסת בסוכת הגר"ד לנדו

במהלך ימי חג הסוכות עלו חברי הכנסת של 'דגל התורה' בראשות יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר לסוכתו של מנהיג הציבור הליטאי הגאון רבי דב לנדו שליט"א.

בפגישה הארוכה שהתקיימה בסוכה דיברו חברי הכנסת על מערכת הבחירות הקרבה וקיבלו את ברכתו של ראש הישיבה. המנהיג בירך בחום את מנהל מטה ההסברה והח"כ המיועד דודי זלץ. בתיעוד שמתפרסם כעת לראשונה, נראה ח"כ יעקב אשר מספר לראש הישיבה על עיתונאית לשעבר שהשמיעה דברים קשים כנגד הציבור החרדי. "יש איזו עיתונאית לשעבר, היום היא סתם יש לה דעות", אמר אשר לראש הישיבה, "והיא אמרה שכשהיא מגיעה לאיזה מקום והיא רואה שם חרדים היא בורחת הצידה". ח"כ אשר הבהיר לראש הישיבה את חומרת הדברים: "אם אני הייתי אומר דבר כזה חלילה על המגזר הערבי היו מאשימים אותי באנטישמיות".

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ראש הישיבה שאל: "למה היא אמרה את זה? למה היא בורחת?"

"היא לא יכולה להיות עם חרדים כנראה", השיב אשר.

הגר"ד לנדו שליט"א הגיב בחריפות: "שתלך לרופא".

אשר הוסיף: "אני לא מודאג מזה שהיא בורחת".

"היא גם שקרנית, היא לא בורחת", מסר ראש הישיבה.

"לחשוב שמישהו חרדי היה אומר דבר כזה", אמר אשר.

הגר"ד לנדו שליט"א סיכם את דבריו בתגובה נוקבת: "אדם שונא, לא סתם שונא – שונא פרימיטיבי מדבר ככה. אדם מתורבת לא מדבר ככה, זה אנשים לא מתורבתים".

במהלך ימי החג התקיימו מספר פגישות של גדולי ישראל בסוכת ראש הישיבה, כאשר הוא הדגיש כי עולם התורה עומד לפני "מערכה גורלית וקיומית".

בין מי שעלו למעונו של ראש הישיבה ושמעו ממנו הדרכות מפורטות לקראת הבחירות היו היו"ר החדש יעקב אשר והח"כ הוותיק יצחק פינדרוס. יחד איתם עלו מנהל מטה ההסברה דודי זלץ, מנהל מטה קהילות יהודה ויספיש, והח"כים המיועדים החדשים משה רוזנטל ודוד אוחנה, וכן חבר הכנסת לשעבר אליהו ברוכי.

לאחר מכן עלו חברי הכנסת למעונו של ראש הישיבה ורעו להנהגה הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א.