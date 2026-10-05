שורה ארוכה של ראשי ישיבות, רבנים וחברי מועצות גדולי ישראל ימריאו במהלך השבוע בטיסה ייחודית לראדין שבבלארוס - שם הולך ונשלם שיחזור מבנה ישיבת ראדין המיתולוגית שעמדה בראשות מרן החפץ חיים זיע"א.

כל הפרטים מהטיסה ההיסטורית נחשפים הערב לראשונה במהדורת מעייריב בהגשת איצלה כץ. צפו במהדורה המלאה.

17 מיליון ש"ח לאברכים

היעד האמיתי של הטייס המחבל בבלי | 04.10.26

הנגיד הליטאי שלמה יהודה רכניץ, והמיליונר החסידי יואלי לנדא שינו את כללי המשחק החלוקת סכומי עתק של לא פחות מ-17 מילוני ש"ח לאברכים. לנדא הפתיע בערב החג בהודעה חריגה על חלוקת מעטפות לכל אברך שיגיע למוקד החלוקה בשכונת גאולה בירושלים, כשבכל מעטפה סכום של 1,000 ש"ח.

מספר ימים לאחר מכן התבשרו אלפי אברכים הלומדים בממלכת התורה הגדולה בעולם - מיר, על חלוקה ומענקים מיוחדים לאברכים בשל השמחה המשפחתית שפקדה את משפחת הנגיד הליטאי שלמה יהודה רכניץ.

רכניץ הודיע על חלוקת 10, מיליוני שקלים לאברכי מיר וכן לאברכי רשת הכוללים בראשות הגאון רבי אשר אריאלי. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

היריקה שהציתה מהומה

לוחם מג"ב שהגיע לביקור משפחתי בשכונת חפציבה במודיעין עילית, ספג יריקה משפילה מעובר אורח. במקום התפתחה מהומת ענק בשל ניסיון הלוחם לבצע מעצר ביורק החרדי, מה שגרם לעימות פיזי אלים וממושך, בזמן שהמשטרה התעכבה משליחת כוחות.

במודיעין עילית נערכים גם לשורת מחאות ואולי אפילו הפגנות נגד ראש העיר יעקב גוטרמן, בשל מספר אירועים מוניציפליים בשכונת גן ההדסים והשכונות המזרחיות בעיר.

צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם, עם כל הפרטים על הדרמות בעיר החרדית מודיעין עילית.

עימות בקאסבה

כוחות משטרה גדולים, בגיבוי וסיוע של שוטרי יס"מ, פשטו בשעות האחרונות על הקאסבה של שכונת מאה שערים בירושלים בעקבות דיווחים דרמטיים על גורמים קיצוניים שתלו וריססו דגלי אש"ף ברחובות המרכזיים.

עם כניסת כוחות הביטחון לשכונה במטרה להוריד את הדגלים, התפתחה במקום זירה אלימה וסוערת. עשרות תושבים התגודדו סביב השוטרים, קראו לעברם קריאות מחאה קשות ובתוך זמן קצר החלו להשליך לעברם אבנים וחפצים שונים מכל הבא ליד.

כל הפרטים והתיעודים מהעימות האלים במאה שערים - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

פיצוץ על הכנרת

נס של ממש התרחש הלילה בחוף צינברי בכנרת. ארבעה בחורי ישיבה בגילאי 18 ו-19 נפצעו הבוקר באורח בינוני וקל כתוצאה מפיצוץ של גזייה שבה השתמשו במהלך שהותם בחוף.

חובשי ארגון 'הצלה' של מד"א, אוריאל ניסים דדון ומתנאל אצלן שטיפלו באירוע סיפרו על הזירה הקשה שהסתיימה בנס בלי הרוגים: "כשהגענו למקום, מצאנו מספר נפגעים עם כוויות בגופם לאחר שנפגעו כתוצאה מפיצוץ גזייה. הענקנו טיפול רפואי ראשוני לצעיר בן 19 שסבל מכוויות דרגה ב' בגפיים ופונה במצב בינוני לרמב"ם, ולשלושה נפגעים נוספים במצב קל שפונו לפוריה".

צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם - עם כל חדשות המגזר החרדי.