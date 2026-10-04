בבלי
שמחה בעולם התורה

הנגיד רכניץ חילק מיליוני שקלים לאברכים לכבוד הולדת נכדו

הנגיד הרב שלמה יהודה רכניץ בחר לציין את הולדת נכדו בדרך ייחודית: תרומה של כעשרה מיליון שקלים לאלפי אברכים • תוספת חג לאברכי מיר ומלגה כפולה ברשת הכוללים

הנגיד הרב שלמה יהודה רכניץ (צילום: יח"צ, ארכיון כיכר)

שמחה גדולה שררה בעולם התורה עם הבשורה על הולדת נכד להנגיד הרב שלמה יהודה רכניץ, בן לחתנו הרב שמואל דייוויד. הנגיד בחר לציין את השמחה בדרך ייחודית המאפיינת אותו: חלוקת כעשרה מיליון שקלים לאברכים.

בישיבת מיר הודיעו על תוספת חג נוספת לכלל שבעת אלפים האברכים, שתחולק מיד לאחר חג הסוכות לרגל השמחה השרויה במעונו של הנגיד בהולדת נכדו.

עוד נודע כי הנגיד ביקש לחלק מלגה כפולה למאות האברכים בני העלייה הלומדים ברשת הכוללים שלו, בראשות הגאון רבי אשר אריאלי, בסניפים בירושלים, בית שמש ומודיעין עילית. הנגיד אף התקשר למספר ראשי ישיבות והודיע להם על סכומים גדולים שהוא מבקש לתת לרגל השמחה, כדי להביא שמחת יום טוב לאלפי אברכים עמלי תורה דווקא בתקופה קשה זו.

יצוין כי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הגיע במיוחד ללוס אנג'לס לפני כשנה להשתתף בשמחת החתונה של בת הרב רכניץ, ואיחל לו שיזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.

הפגישה המיוחדת בלוס אנג'לס
ישיבת מירשלמה יהודה רכניץבבליהגאון רבי דוד לנדוהגאון רבי אשר אריאלי

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