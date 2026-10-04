יהודה גליק, חבר הכנסת לשעבר, קיבל צו הרחקה מהר הבית לאחר שעלה למקום ואמר שם 'מי שברך' לרפואתו של נריה לייטר, בנו של השגריר לייטר שנפצע קשה בפיגוע.

על פי הפרטים שהתקבלו, גליק התפלל בהר הבית, בניגוד להכרעת הפוסקים האוסרים זאת. המשטרה קבעה כי עצם שהייתו במקום מהווה "מסוכנות".

בעקבות כך הגיעו שוטרים לביתו של גליק וזימנו אותו לשימוע במשטרה. לאחר השימוע, חתם מפקד מחוז ירושלים על צו האוסר עליו להיכנס למתחם.

בנוסח הצו נכתב: "יהודה גליק לא ייכנס, לא ישהה ולא יימצא בשטח הר הבית ומבואותיו". הצו ניתן בתוקף עד לחודש מרץ 2027.

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בהחלטה צוין כי הצו ניתן "למנוע פגיעה חמורה בביטחון הנפש או הרכוש" – כלומר, המשטרה סבורה כי תפילה של יהודי עלולה לגרום לפגיעה חמורה בביטחון.