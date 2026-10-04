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ביקור בבסיס חיל הים

נתניהו באשדוד: הם אמרו שרוצים עוד – אני לא יכול לומר מה

ראש הממשלה ביקר בבסיס חיל הים באשדוד והתרשם מהאמצעים הימיים • המרחב הימי הפך לשדה קרב בינלאומי, והאויבים רוצים לאיים על נמלינו – לא ניתן לזה לקרות

נתניהו בביקורו באשדוד
נתניהו בביקורו באשדוד| צילום: צילום: עומר מירון/לע"מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/לע"מ

ראש הממשלה ביקר היום (יום ראשון) בבסיס חיל הים ב, בליווי שר הביטחון ישראל כ"ץ.

במהלך הביקור קיבלו ראש הממשלה ושר הביטחון סקירה מפורטת מראש מטה חיל הים וממפקד בסיס אשדוד על האתגרים הניצבים בזירה הימית, על פעילות הזירה הדרומית, ועל פלגת הביטחון השוטף ופלוגת הנחתות הפועלות במסגרתה.

כמו כן, נתניהו וכ"ץ צפו בתצוגה של אמצעי לחימה המשמשים את הזירה להגנה ולהתקפה מול האיומים הימיים.

בהצהרה שמסר ראש הממשלה במהלך הביקור, אמר נתניהו:

"אני מבקר היום בבסיס חיל הים באשדוד יחד עם שר הביטחון ומפקדים של חיל הים. אני מתרשם מהעוצמה, מהאנשים, מהכלים. אנחנו יודעים שהמרחב הימי הפך בעצם לשדה קרב בינלאומי. אתם רואים את זה במצרי הורמוז, אתם רואים את זה כמובן בבאב אל-מנדב, והאויבים שלנו רוצים לאיים על המרחב הימי שלנו בים התיכון, על נמלי הים שלנו, על התעבורה הימית. כמובן שלא ניתן לזה לקרות."

"אני שמעתי מגורמי הביטחון שהם זקוקים לעוד כלים. הגיעה צוללת שישית לארץ, הם רוצים עוד; עוד כלי שיט, עוד אמצעים אחרים שאני לא מתכוון לפרט כאן. אבל אני אגיד לכם דבר אחד: גם בתחום הזה, העל-ימי והתת-ימי, אני מתכוון שישראל תהיה אחת מהמובילות בעולם בתחום הלחימה הזה. אנחנו נשמור על מדינת ישראל גם מן הים", הוסיף ראש הממשלה.

בנימין נתניהוישראל כץאשדודחיל היםביטחון

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