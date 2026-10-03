נתונים טכניים מצמררים שנחשפו ממערכות מעקב הטיסות ממחישים את עוצמת הסכנה שבה שרויים היו הנוסעים בטיסת פליי דובאי FZ1073 מדובאי לתל אביב. על פי הנתונים, במהלך המאבק האלים בתא הטייסים, מטוס הבואינג 737 MAX 8 ביצע צלילה חדה וקיצונית: הוא צנח מגובה של כ-30,875 רגל אל 16,750 רגל תוך 29 שניות בלבד – אובדן של למעלה מ-4.3 קילומטרים בגובה בפחות מחצי דקה.
קצב הירידה הממוצע עמד על כ-29,000 רגל לדקה, ובשיא הגיע לערכים חריגים של כ-32,600 רגל לדקה, לצד מהירות קרקע גבוהה שהגיעה עד ל-598 קשר (כ-1,107 קמ"ש). תמונות שהגיעו מיד לאחר נחיתת החירום בעיר טבוק שבסעודיה חשפו נזק כבד מאוד למבנה הגה הכיוון (Rudder) של המטוס.
כיצד הנוסעים לא עפו לתקרה?
הנתונים הללו מעלים את השאלה המטרידה: כיצד ייתכן שבני אדם בתוך הקבינה לא נפלו או נזרקו בעוצמה לתקרה בזמן צניחה כה תלולה?
התשובה טמונה בפיזיקה בסיסית של עולם התעופה: המטוס לא "נפל" כמו אבן בנפילה חופשית יחסית לנוסעים, משום שהוא כבר טס קדימה במהירות אדירה. הירידה התלולה נוצרה כאשר המסלול כולו הוטה כלפי מטה בזווית חדה של כ-30 מעלות. מאחר שהנוסעים, המושבים והמטוס עצמו נעים יחד כיחידה אחת באותה תנועה קדימה, אין נפילה חופשית יחסית לחלל הפנימי של הקבינה.
השלב המסוכן יותר מבחינת הנוסעים התרחש דווקא ברגע היציאה מהצלילה – כאשר הצוות והנוסעים האמיצים שהשתלטו על המחבל הצליחו ליישר מחדש את המטוס. המעבר החד ממסלול ירידה תלול לטיסה מאוזנת מייצר "כוחות G חיוביים", הצוברים לחץ רב ומדביקים את הנוסעים למושבים בעוצמה המדמה פי כמה ממשקל גופם הרגיל. זו הסיבה שחגורות בטיחות הדוקות מצילות חיים במצבים קיצוניים מעין אלו.
האירוע הדרמטי התרחש כאשר טייס המשנה העומאני הומאם אל-חמאמי תקף את הקברניט ההודי בסכין והחל לצלול עם המטוס לעבר האדמה. הקברניט הפצוע הצליח לפתוח את דלת תא הטייסים, מה שאפשר לארבעה נוסעים ישראלים - יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן - להסתער פנימה ולהשתלט על התוקף.
הנזק הקשה שנצפה בזנב המטוס מעלה תהיות לגבי יכולת השליטה בו. מומחים מבהירים כי אמנם הגה הכיוון חיוני לתיאום פניות ורוחות צד, אך הוא אינו האמצעי היחיד לתפעול המטוס. הטייסים יכולים להיעזר במאזנות ובספוילרים כדי לגלגל את המטוס, ואף להשתמש בשינויי דחף בין המנועים כדי לכוון את הנתיב – משימה מורכבת ומסוכנת ביותר, שהסתיימה לבסוף בנחיתה בטוחה ומצילת חיים בטבוק.
ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם קפטן סמית מאצ'האר, הטייס ההודי ששלט במחבל, והזמין אותו רשמית להדליק משואה ביום העצמאות. "אתה גיבור עבור ישראל, הודו והעולם כולו", אמר נתניהו לטייס במהלך השיחה המרגשת.
במקביל, צוות חקירה ישראלי הגיע לאיחוד האמירויות לחקור את הטייס העומאני, לאחר שהועבר לשם מסעודיה. על פי הנתונים שהתגלו, ישראל קיבלה מראש את רשימת אנשי הצוות והנוסעים של הטיסה, אך בפועל לא בוצעה בדיקה מודיעינית מקיפה.
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