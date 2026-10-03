המטוס לאחר נחיתתו בארץ ( צילום: Flash90 )

נתונים טכניים מצמררים שנחשפו ממערכות מעקב הטיסות ממחישים את עוצמת הסכנה שבה שרויים היו הנוסעים בטיסת פליי דובאי FZ1073 מדובאי לתל אביב. על פי הנתונים, במהלך המאבק האלים בתא הטייסים, מטוס הבואינג 737 MAX 8 ביצע צלילה חדה וקיצונית: הוא צנח מגובה של כ-30,875 רגל אל 16,750 רגל תוך 29 שניות בלבד – אובדן של למעלה מ-4.3 קילומטרים בגובה בפחות מחצי דקה.

קצב הירידה הממוצע עמד על כ-29,000 רגל לדקה, ובשיא הגיע לערכים חריגים של כ-32,600 רגל לדקה, לצד מהירות קרקע גבוהה שהגיעה עד ל-598 קשר (כ-1,107 קמ"ש). תמונות שהגיעו מיד לאחר נחיתת החירום בעיר טבוק שבסעודיה חשפו נזק כבד מאוד למבנה הגה הכיוון (Rudder) של המטוס.

מראות הנחיתה בנתב"ג ( צילום: אבשלום ששוני/פלאש90 )