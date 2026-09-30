לפיד תקף אחרי תדריך ביטחוני: "שיגייס 15 אלף חרדים"

פגישת עדכון ביטחוני שנערכה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין ראש האופוזיציה יאיר לפיד הסתיימה בעימות פוליטי חריף וחילופי האשמות הדדיים.

על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, הפגישה התקיימה בהשתתפות המזכיר הצבאי וקמ"ן המזכירות הצבאית. במהלך הסקירה המודיעינית הוצגו בפני לפיד התרעות מפורטות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת תקופת הבחירות.

אולם מיד עם סיום הסקירה, פתח ראש האופוזיציה במתקפה על ראש הממשלה. "איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי, ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות", טען לפיד. לדבריו, מערכות הביטחון ערוכות ואין כל סיבה להכניס את הציבור לפאניקה.

לפיד ניצל את הפגישה הביטחונית גם כדי לתקוף בנושא חוק הגיוס: "הרמטכ"ל הרים 10 דגלים אדומים על מחסור בלוחמים ושחיקה בצה"ל. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15 אלף החרדים שחסרים לצה"ל".

במפלגת הליכוד מיהרו להגיב בציניות למהירות שבה יצאה הודעתו של לפיד, וטענו כי מדובר בשימוש פוליטי ציני בפגישה ביטחונית. "לפיד יצא מהפגישה עם ראש הממשלה נתניהו בשעה 23:39. בשעה 23:41, שתי דקות בלבד לאחר מכן, במהירות שיא, הוא פרסם הודעה נרחבת שכולה התקפה פוליטית על ראש הממשלה", נמסר בליכוד.

בליכוד סיכמו בעוקצנות: "או שהוא כותב במהירות האור, או שההודעה הוכנה מראש ללא קשר לסקירה שהוצגה לו. עד כאן הלפיד הלילי".