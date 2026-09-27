דיון שנקבע בועדת החוקה, חוק ומשפט ליום רביעי הבא, כ"ו בתשרי, 7 באוקטובר – שלוש שנים לטבח שמיני עצרת – מעורר התכתבות בין חברי הוועדה בקבוצת הוואטסאפ שלהם.

על סדר היום של הוועדה נקבע דיון פיקוח ביישום החוק להעמדה לדין בשל אירועי הטבח, שיזם חבר הכנסת שמחה רוטמן יחד עם ח"כ יוליה מלינובסקי. לאחר שנקבע המועד, פנה ח"כ גלעד קריב בקבוצת הוואטסאפ של הוועדה וביקש לדחות את הדיון למועד אחר.

קריב הסביר כי באותו יום צפויים להתקיים טקסי זיכרון בקיבוצים וביישובי העוטף, באתר הנובה ובמקומות נוספים באזור, וכי הוא וחברי ועדה נוספים מתכוונים להשתתף בטקסים אלה.

"אבקש שהדיון יתקיים במועד אחר", כתב קריב. "רבות מהמשפחות השכולות תבחרנה לציין את זיכרון הרצח והזוועה בתאריך הזה, ומן הראוי שנתייצב לצדן ולא נקיים דיון בשעת האזכרות".

גם חברת הכנסת טלי גוטליב הצטרפה לבקשה והדגישה כי למרות החשיבות של יישום החוק, יש להתחשב במשפחות השכולות.

"הגם החשיבות האדירה ביישום החוק, הרי שיש להתחשב ברצון משפחות שכולות להגיע ולקחת חלק בדיון ומטעם זה נכון לשנות את מועד הדיון", כתבה גוטליב.