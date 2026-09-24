ראש הממשלה בנימין נתניהו וראשי מפלגות הקואליציה ממשיכים בקו התקיף כלפי עופר וינטר, יו"ר מפלגת "עמך ישראל", למרות פניות חוזרות ונשנות ממטהו בבקשה להפסיק את המתקפות.

כך דווח בערוץ 14, שצטט גורם בכיר במפלגת השלטון, לפיו מתקבלות פניות ממטה וינטר למפלגת הליכוד בבקשה לחדול מהמתקפות המופנות כלפיו.

במטה וינטר טוענים כי רוב הקולות של המפלגה מגיעים דווקא ממצביעי מרכז וימין רך, ולא על חשבון מפלגות הקואליציה. אולם למרות המסרים המגיעים מהמטה, ההנחיה החד-משמעית שניתנה בליכוד היא להמשיך ללא הפוגה בקו התקיף ולשמור על כוננות עליונה.

בפגישה שהתקיימה בין נתניהו לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, התריע ראש הממשלה כי וינטר מהווה סכנה מוחשית לגוש הימין. "וינטר הוא סכנה לגוש הימין, הוא לא עובר ומעבירים אותו בערוצים רק בשביל לשרוף קולות", אמר נתניהו בפגישה.

לדבריו, העיסוק בוינטר נועד רק כדי לשרוף קולות יקרים מהגוש, וקיים חשש שגם אם יעבור בסופו של דבר את אחוז החסימה, הוא ייקח קולות מתוככי הגוש ויעביר אותם שמאלה כדי להמליך את אביגדור ליברמן. "גם אם הוא יעבור, הוא ייקח קולות מהגוש ויעביר שמאלה כדי להמליך את ליברמן. אנחנו צריכים לאחד כוחות כדי למנוע את הסכנה", הוסיף נתניהו.

ההחלטה על המשך המתקפה נפלה לאחר ישיבה שהתקיימה בלשכת ראש הממשלה. על פי הדיווח, בישיבה נקבע כי יו"ר מפלגת "עמך ישראל" מהווה איום על גוש הימין, בין היתר בשל האפשרות שיחבור בעתיד לאביגדור ליברמן ולנפתלי בנט. בעקבות זאת, נתניהו צפוי להנחות את חברי הרשימה לפעול נגד וינטר באופן נחרץ.

בישיבה קודמת בנושא התפתח ויכוח חריף בקרב בכירי הליכוד. השר שלמה קרעי טען כי "וינטר הוא התקווה של קפלן", והזהיר כי אם וינטר יצליח לעבור את אחוז החסימה, הוא עשוי לחבור לשמאל, בעוד שאם לא יעבור – הוא עלול לגרום לאיבוד קולות בגוש. גם השר זאב אלקין התייחס לנושא וטען כי אם הדיווחים על פעילותו של שרון שלום במטה וינטר נכונים, מדובר ב"ליברמן מלא-מלא".